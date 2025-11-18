首页 > 热点 > 关键词  > 百度财报最新资讯  > 正文

百度发布 2025 年第三季度财报：AI 业务收入同比增长超 50%

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:今日，百度正式发布2025年第三季度财报，数据显示，公司当季总营收达312亿元，其中百度核心业务营收247亿元，AI业务成为核心增长引擎，收入同比增长超50%，展现出强劲的商业化落地能力。

在AI云领域，百度实现33%的同比增长，其中AI高性能计算基础设施的订阅收入同比激增128%。财报披露，百度千帆大模型平台已完成全面升级，推出整套Agent Infra解决方案，进一步强化模型服务与智能体开发能力，为企业客户提供更高效的AI工具链。

AI应用业务同样表现亮眼，当季收入达26亿元。全端通用智能体GenFlow升级至3.0版本，无代码开发工具“秒哒”进化至2.0，大幅降低AI应用开发门槛。更引人注目的是，百度于11月发布自我演化的超级智能体“伐谋”，该模型可基于真实产业场景自主寻找“全局最优解”，目前已成功应用于交通、能源、金融及科研等领域，推动AI技术从单点突破向系统化解决方案跃迁。

AI原生营销服务成为另一增长极，当季收入达28亿元，同比增幅高达262%。智能体、数字人等创新营销形式凭借精准触达与高效转化优势，正加速重构品牌与用户的互动方式，市场认可度持续提升。

自动驾驶业务方面，萝卜快跑继续保持全球领先地位。第三季度全球出行服务次数达310万，同比增长212%;10月每周全无人驾驶订单量突破25万单;截至11月，累计服务次数超1700万次，覆盖全球22座城市，自动驾驶总里程突破2.4亿公里，安全运营记录持续刷新。

技术层面，文心大模型5.0正式亮相。作为统一原生全模态模型，其在多模态理解、创意生成、智能规划及指令遵循等维度实现全面突破，为AI应用生态提供更强大的底层支撑。

  • 百度Q3财报：AI业务增长超50% 萝卜快跑季度单量增长212%

    今日，百度发布2025年第三季度财报显示，该季度总营收312亿元，核心营收247亿元。 三季度，百度首次披露AI业务收入，显示同比增长超50%。

    ​百度财报 ​AI业务收入 ​萝卜快跑

  • 百度AI to C，需要一把新钥匙

    11月18日，百度发布今年第三季度财报，数据呈现出两大核心业务鲜明的对照。 以ACG为代表的百度智能云收入保持了高速增长。业绩电话会上，百度方面提到季度内AI云实现62亿元收入，同比增长21%。 当一众厂商在C应用上买量试错时，百度智能云这几年几乎把所有重心都放到了B端，并在金融、能源，以及不断扩大大企业、G端的客群规模。 而以MEG为代表的在线营销收入收缩，

    ​百度财报 ​智能云增长 ​在线营销下滑

  • 百度最大的变量还是搜索

    上周的2025百度世界大会和本周刚刚发布的第三季度财报，让我们有了一个通盘观察百度业务变化的机会。 从财报数据上，可以看到百度在营收上继续呈现出一进一退的态势。一方面，百度第三季度的AI业务收入同比增长超50%，其中，智能云基础设施收入为42亿元，AI应用收入为26亿元，AI原生营销服务收入为28亿元，同比增长262%。AI原生营销服务包括智能体和数字人。 另一方面

    ​百度AI业务 ​智能云基础设施 ​AI原生营销

  • 百度文库网盘发布GenFlow3.0，活跃用户超2000万，成全球最大通用智能体

    11月13日，百度世界2025大会在京召开，正式发布GenFlow3.0通用智能体，活跃用户超2000万。基于此，百度文库、网盘全面升级，推出Office+Agent与GenX+++Agent两大智能体，支持办公套件操作及跨模态创作，并强化记忆中心与自由画布功能。同时，百度网盘全球上线，文库推出海外AI平台Oreate，9月新版登顶Product Hunt日榜。产品助力用户成为“超级个体”，覆盖工作、学习与生活全场景。

    ​百度文库 ​百度网盘 ​GenFlow3.0

  • 百度AI：熬过“起大早”的孤独，等来时代的奖励

    AI的故事，又进入到了新阶段。 11月13日，第20届百度世界大会举行。在这场被视为AI行业风向标的会议上，百度创始人李彦宏发表了题为《效果涌现》的主旨演讲。他表示，当前，“我们更关心如何让AI与我们要做的每一项任务，都能有机结合，让AI成为企业发展和个人成长的原生推动力。” 这场演讲的核心，恰恰道出了AI产业的分水岭——从“智能涌现”迈向“效果涌现”。

    ​AI ​百度世界大会 ​李彦宏

  • 百度搜索推出“百度猎户座”AI引擎，涵盖基座模型、搜索AI API、 MCP、垂类优势能力

    2025年11月13日，百度发布“百度猎户座”AI引擎，全面开放25年搜索技术与前沿AI能力。该系统整合底座模型、搜索API、MCP及垂直领域能力，基于多智能体架构统一连接信息、工具、服务与模型，融合搜索技术优势与全网MCP生态资源。即日起对外开放，支持企业快速接入打造专属AI应用。同时，文心助手上线个性化记忆功能，视频生成推出“参考生成”玩法，AI短剧创作平台免费提供超30万部IP资源及全流程工具。

    ​百度猎户座 ​AI引擎 ​搜索技术

  • AI日报：谷歌Gemini 3 Pro Preview模型上线；Cloudflare文件异常致全球宕机；百度Q3 AI收入96亿元

    谷歌发布Gemini 3大模型及Antigravity AI开发平台，支持参数灵活调整；Cloudflare因配置异常致全球服务中断6小时；微软测试AI文件连接器，允许Claude直接读取本地文件；百度Q3 AI收入96亿元，萝卜快跑订单激增；小米AI眼镜新增直播与语音控制功能；TikTok推出AI内容推荐调节选项；微软将Copilot全面集成至Office应用；谷歌推出实时生成交互界面的Generative UI技术；Manus发布Browser Operator，将浏览器升级为全功能AI代理。

    ​AI ​Gemini ​3

  • 百度搜索AI API全面开放 绝大多数结果由AI生成

    11月13日，百度创始人李彦宏在2025百度世界大会上宣布，百度搜索已实现绝大多数结果由AI生成，首条结果富媒体覆盖率高达70%。他强调，百度正通过AI技术深度重构搜索结果页，从传统文字链接模式转向以图片、视频等富媒体内容为核心的AI应用。李彦宏指出，百度是全球搜索引擎中对AI化改造最激进的，正引领行业进入全新时代。他还表示，企业需善用AI方能立于不败之地，个人也需掌握AI技能以掌控未来。目前，百度已通过AI+API开放搜索能力，与三星、荣耀、vivo等主流厂商建立合作，共同探索AI搜索的无限可能。

    ​百度世界大会 ​AI生成 ​富媒体

  • AI日报：广电整治AI动画乱象；360发布大模型安全白皮书；百度推出小度AI眼镜Pro

    国家广电总局宣布自2026年3月起全面整治AI生成内容，要求AIGC作品纳入分类分层审核体系。360发布《大模型安全白皮书》，提出全链路AI安全防线应对新型威胁。百度推出2299元小度AI眼镜Pro，集成智能翻译等多项功能。StepFun开源音频编辑模型Step-Audio-EditX，实现文本化语音编辑。Grok新增纯文本生成视频功能，17秒可生成带特效视频片段。研究发现谷歌Veo-3模型能生成逼真手术视频但缺乏医学逻辑。阿里Qwen3-Max-Thinking在全球数学竞赛夺冠，并在加密货币交易中取得显著回报。OpenAI推出轻量化GPT-5 Codex Mini模型，优化开发者体验。

    ​AI动画 ​广电总局 ​AIGC审核

  • 网易数帆发布“知数”助理，让企业看懂数据背后的真相

    11月13日，网易数帆在杭州发布智能数据分析产品“网易知数”，定位为面向企业业务场景的通用型智能数据助手。该产品能自主完成需求理解、数据分析、可视化报告及决策建议，实现从数据查询到决策支持的闭环。网易知数已通过中国信通院最高4+级可信AI评估，成为业界首批获此认证的数据分析智能体，其可靠性和稳定性经过网易内部业务长期验证。此次发布标志着网易数帆从“数据工具提供商”向“数据应用价值赋能者”转型，助力企业在复杂市场中提升数据驱动决策能力。

    ​网易知数 ​智能数据分析 ​数据驱动

