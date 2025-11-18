百度发布 2025 年第三季度财报：AI 业务收入同比增长超 50%

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:今日，百度正式发布2025年第三季度财报，数据显示，公司当季总营收达312亿元，其中百度核心业务营收247亿元，AI业务成为核心增长引擎，收入同比增长超50%，展现出强劲的商业化落地能力。

在AI云领域，百度实现33%的同比增长，其中AI高性能计算基础设施的订阅收入同比激增128%。财报披露，百度千帆大模型平台已完成全面升级，推出整套Agent Infra解决方案，进一步强化模型服务与智能体开发能力，为企业客户提供更高效的AI工具链。

AI应用业务同样表现亮眼，当季收入达26亿元。全端通用智能体GenFlow升级至3.0版本，无代码开发工具“秒哒”进化至2.0，大幅降低AI应用开发门槛。更引人注目的是，百度于11月发布自我演化的超级智能体“伐谋”，该模型可基于真实产业场景自主寻找“全局最优解”，目前已成功应用于交通、能源、金融及科研等领域，推动AI技术从单点突破向系统化解决方案跃迁。

AI原生营销服务成为另一增长极，当季收入达28亿元，同比增幅高达262%。智能体、数字人等创新营销形式凭借精准触达与高效转化优势，正加速重构品牌与用户的互动方式，市场认可度持续提升。

自动驾驶业务方面，萝卜快跑继续保持全球领先地位。第三季度全球出行服务次数达310万，同比增长212%;10月每周全无人驾驶订单量突破25万单;截至11月，累计服务次数超1700万次，覆盖全球22座城市，自动驾驶总里程突破2.4亿公里，安全运营记录持续刷新。

技术层面，文心大模型5.0正式亮相。作为统一原生全模态模型，其在多模态理解、创意生成、智能规划及指令遵循等维度实现全面突破，为AI应用生态提供更强大的底层支撑。

（举报）