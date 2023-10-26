腾讯混元大模型开放文生图功能

站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:腾讯混元宣布开放文生图功能，可以根据关键词生成图片，具有强大的中文理解能力。
它能够生成各种风格的图片，包括景观、人物、动漫等。生成的图片具有真实感和自然度。
腾讯混元文生图已经被180多个业务接入，将在广告、游戏、内容等领域发挥作用。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:腾讯混元宣布开放文生图功能，可以根据关键词生成图片，具有强大的中文理解能力。
它能够生成各种风格的图片，包括景观、人物、动漫等。生成的图片具有真实感和自然度。
腾讯混元文生图已经被180多个业务接入，将在广告、游戏、内容等领域发挥作用。
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2023年，大模型的落地按下加速键，文生图便是最火热的应用方向之一。自从StableDiffusion诞生以来，海内外的文生图大模型不断涌现，一时有「神仙打架」之感。未来腾讯产品中将迎来混元文生图能力的大爆发，用户也将体验更多AIGC带来的魅力。
在2023年百度世界大会上，百度发布了文心大模型4.0，提升了理解、生成、逻辑、记忆等四个方面，现在开发者可以申请使用ERNIEBotSDK开发与接入该模型的应用。申请地址:https://aistudio.baidu.com/community/channel/105腾讯混元大模型开放文生图功能腾讯混元宣布开放文生图功能，利用强大的中文理解能力，根据关键词生成具有真实感和
QQ浏览器推出了一款名为“PDF阅读助手”的智能工具，用户可以申请加入体验测试。该工具由腾讯混元大模型支持，可以在手机或电脑上随时使用。该助手还将覆盖Word、Excel、PPT和网页等更多应用场景。
Midjourney、StableDifusion在商业变现和场景化落地方面获得了巨大成功，这让OpenAI看到了全新的商机，也是推出DALL·E3的重要原因之一。OpenAI宣布在ChatGPTPlus和企业版用户中，全面开放文生图模型DALL·E3，同时罕见地放出了研究论文。在170条提示的评估中，DALL-E3明显优于Midjourney和StableDiffusionXL。
鹅厂大模型，又有新玩法!发布不到两个月，腾讯混元大模型就速通了一个新版本，除了语言模型升级以外悄悄上线了AIGC最火热🔥的功能——文生图。和语言模型一样，文生图同样可以通过微信小程序直接体验。无论是文生图还是代码能力，现在都已经可以在腾讯混元助手中体验。
谷歌的AI搜索功能SGE引入了搜索的会话模式，使用户能够生成图像和写草稿，并采取了严格的过滤策略以防止不当内容的出现。Adobe推出生成式AI视频处理技术ProjectFastFillAdobe正在研发名为「ProjectFastFill」的生成式AI视频处理技术，允许用户轻松添加或删除视频中的对象。论文地址:https://arxiv.org/pdf/2307.11386.pdf项目地址:https://github.com/gyhandy/Channel-wise-Lightweight-Reprogramming数据集地址:ht
在今日的百度世界大会上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示，自10月17日起，企业用户可登录百度智能云官网，在千帆大模型平台上申请测试文心大模型4.0的API。千帆大模型平台已经成为中国最大、最开放的大模型开发平台，有包括文心一言在内的42个主流大模型入驻，覆盖各行各业近500个场景。文心大模型4.0已经同步开始邀请测试。
淘宝支付页上的微信支付按钮，阿里巴巴到现在还没爽快的给安上去。淘宝又一次回应了外界对淘宝支付页面出现“微信扫码支付”选项的疑问。接下来的一切竞争，都要以明牌的形式展开了。
10月23日，腾讯与福佑卡车在腾讯北京总部大楼举行“数字货运大模型战略合作签约仪式”。双方将联合共创行业首个数字货运大模型，通过大模型技术的深度应用，共同推动数字货运实现运营效率和客户体验全面提升。利用大模型大数据分析技术，为物流需求预测和市场趋势分析提供有力支持，助力“福佑大脑”智能中台做出更明智的决策。
美的集团计划在明年推出美言大模型，这是一个针对智能家居领域的语言大模型。该模型可以提升智能家电的用户交互和自主决策水平。这些视觉大模型支持扫地机器人、小惟机器人等与视觉强相关的智能产品，并已应用于工厂的AI质检，以确保产品质量。
豹变种草是一款基于AI的SEO内容自动化种草工具,能够帮助用户轻松获得全网搜索流量。该产品通过AI技术实现关键词智能挖掘、自动化内容生成、一键发布等功能,大大减少用户的操作成本。用户只需简单设置,即可获得持续产出的优质种草内容,从而快速拓展业务搜索流量。相比传统人工种草,该产品具有内容自动化、效率提升等优势。
Moemate是一个由AI驱动的虚拟陪伴助手,可以进行生动的对话,提供日常生活中的有价值的帮助,成为一个有趣和智能的助手,为你的生活带来乐趣。它可以进行随和的交谈,当你孤单或无聊时陪伴你。它也可以提供日常生活中的协助,比如提醒日程安排、搜索信息等。与Moemate的交互就像与一个有趣的朋友聊天一样。
Prompt Joy是一个用于帮助理解和调试LLM(大语言模型)提示的工具。主要功能包括日志记录和分割测试。日志记录可以记录LLM的请求与响应,便于检查输出结果。分割测试可以轻松进行A/B测试,找出效果最佳的提示。它与具体的LLM解耦,可以配合OpenAI、Anthropic等LLM使用。它提供了日志和分割测试的API。采用Node.js+PostgreSQL构建。
BoxAi是一个桌面AI助手,能够通过一键操作,帮助用户快速获取AI生成的内容。该产品具有强大的AI生成能力,可用于写作创作、图像处理、代码生成等多种场景,大大提高工作和生活效率。使用简单,无需编程基础,下载安装后即可使用。定价合理,定位大众用户。功能强大、易用性高是该产品的最大优势。
Teleiste是一个免费的网站制作工具,使用人工智能可以在几秒钟内根据文本和图片生成完整的网站。它非常适合需要快速建站的用户,无需编程知识和设计经验,Teleiste就可以制作出适配移动设备的简洁美观的网站。它提供多种模板、拖拽式可视化构建器,非常容易上手使用。Teleiste还能和Telegram机器人无缝集成,为机器人提供网页展示。总的来说,Teleiste是一个功能强大且易于使用的免费快速建站工具。
Innov8IQ是一个简单易用的工具，提供了丰富的模板和布局供用户选择，帮助用户展示他们的UX设计过程和结果。用户可以根据自己的品牌和信息进行定制。团队成员可以实时协作，确保最终产品是团队的共同努力。内置的集成工具可以无缝地完成案例研究过程，从设计工具到项目管理工具，使案例研究的完成更快更容易。产品提供简单透明的定价计划，随着用户的需求增长而扩展。
Arches AI 是一个完美的工具，利用人工智能来探索文档。只需上传您的 PDF 文档，即可向个性化的聊天机器人提问。
Gifts Genie是一款由 AI 驱动的应用程序，帮助您找到独特而贴心的礼物。只需告诉我们一些有关接收者兴趣的细节，我们将为您推荐完美的礼物。无论是巧克力爱好者、电影迷还是喜欢露营的人，我们都能为您找到最合适的礼物。
DG1是一个创新的AI驱动公司,提供一个全面的一体化平台,改革AI语音控制的网站与电子商务解决方案,以赋能数字景观中的企业,改变中小企业使用网络的方式来增长,降低成本,并使在线机会更接近他们。DG1带来智能的内容创作,简化网站管理,提供强大的营销工具,多渠道营销,先进的用户分析,以及语音助手等功能,助力企业实现数字化转型和获得持续增长。
DebateDevil是一个允许用户进行辩论的平台。用户可以免费创建账户，保存辩论历史记录。平台提供AI辩论功能，用户可以与AI进行辩论。DebateDevil旨在帮助用户测试他们的假设和信念。
Aya 是一款基于 ChatGPT 的语音助手。她可以像与普通人交谈一样与你对话。你可以向她提问，她会回答你。Aya 具有自然语言理解和生成能力，能够帮助用户解答问题、提供信息和进行对话交互。Aya 还可以通过语音回答问题，提供更便捷的使用体验。定价详细信息请参考官方网站。
多说是一款1对1 AI口语外教产品，主打雅思口语和写作提分。它提供智能练习和个性化提分服务，通过口语练习和作文纠错、润色以及提分建议来帮助用户提高雅思成绩。多说还提供AI模考评分功能，可以实时掌握备考进度。定价方面，请访问官方网站获取详细信息。
Chat With Twitter Algorithm是一个正在开发中的产品，可以与算法进行对话并获取答案。该产品的功能包括与算法进行实时对话、获取准确的答案等。它的优势在于可以通过与算法的交互来获取所需的信息，无需人工干预。该产品的定价和定位信息暂未公开。
Zoho Sheet是一个在线电子表格工具,提供数据连接、开放式AI集成、主题模板等功能,使电子表格更智能、自动化。支持移动端使用,与Zoho生态系统深度集成,适合团队协作。
Teachify是一款针对教育工作者的智能助教工具。它能够帮助教师更高效地规划课程、设计个性化的作业。Teachify采用AI技术,可以根据每个学生的学习进度和能力,自动生成适合他们的练习。主要功能有:自动生成练习题、课程规划、学生进度跟踪等。优势在于大大减少教师的备课时间,使教学更加个性化。该产品定位K12阶段的教育工作者。
LLime是一个基于大型语言模型的企业智能工作助手,可以为企业的各个部门提供定制化的AI助手,提升工作效率。它提供简单易用的界面,支持根据企业数据进行模型微调,确保模型精准适配企业需求。主要功能包括代码探索、数据分析、内容策略等,可以帮助开发者、管理者和市场人员的工作决策。该产品采用订阅制,根据部门和员工人数定价。
Converso 是一个语言学习应用，通过对话帮助用户学习语言。它提供多样的对话场景，让用户在日常活动中练习语言。使用 Converso 的人工智能聊天机器人进行自然对话，随时解答语言问题，提供翻译、生词解释或句子措辞建议。Converso 适用于中级语言学习者，目前免费使用。
WriteMyCoverLetter是一款集合多种智能功能的应用，可以提供语音识别、翻译、日程安排、提醒、笔记管理等功能。其优势在于高度智能化的算法和人工智能技术，能够快速准确地完成用户指令。定价根据用户选择的服务内容而定，提供免费和付费版本。
decision note是一款 AI 辅助决策协作工具，它提供关键决策考虑因素，并推荐最佳选项。用户可以进行实时团队投票和正反分析，以增加透明度。决策结果可以存档并跟踪，以改进未来的决策。
StoryBee是一个AI驱动的儿童故事生成平台。用户只需提供一个提示或主题,AI就可以为儿童定制出个性化的故事。该平台功能强大,使用简单,让每一个孩子都能探索到富有想象力的奇幻世界。