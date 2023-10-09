Sam Bankman 陷入法律争端：去年持有人工智能公司 Anthropic 价值 5 亿美元股份

站长之家(ChinaZ.com) 10月9日消息:美国检察官周日表示，加密货币交易所创始人 Sam Bankman-Fried 应被禁止提及人工智能公司 Anthropic 最近的筹款活动，以应对美国司法部的指控。

美国司法部一直在讨论在 Bankman-Fried 的审判中可能提出的问题，双方「在许多这些问题上达成了协议」，一份文件称。他们仍然在一些问题上存在分歧，其中一个问题是辩护团队是否可以提出有关 Anthropic 筹款的任何问题。

美国司法部声称，2022 年对 Anthropic 的 5 亿美元投资来自客户资金。文件中称：「关于被告当前投资价值的证据只能用于支持其加密货币交易所客户和/或其他受害者最终将获得赔偿的论点，而法院已经认识到这是一个不允许的目的。」

先前，美国司法部曾试图禁止 Bankman-Fried 的辩护团队辩称其加密货币交易所债权人将获得大部分或全部资金的回报。

文件中称：「起诉书声称，被告通过盗用加密货币交易所客户存款进行投资和其他支出来犯电信欺诈罪。某些投资最终可能会盈利与否并不重要。」「如果被告投资了盗取的加密货币交易所资金，相信这些投资最终会非常有利可图，他可以偿还被盗取的资金，这也不能成为本案指控的辩护。」

Anthropic 与亚马逊达成的协议最高价值可达 40 亿美元，并正在谈判筹集另外 20 亿美元，彭博社上周的报道称。其加密货币交易所在将近一年前申请破产时持有 Anthropic 价值 5 亿美元的股份。公司的破产受托人尚未出售这些股份。

117 Partners 咨询公司的创始人兼首席执行官 Thomas Braziel 表示，关于筹款的消息对这个加密货币交易所债权人来说是一个「极好的事件转折」。

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