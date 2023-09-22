OpenPipe开源：将昂贵的提示转化为廉价的微调模型

站长之家（ChinaZ.com）9月22日 消息:OpenPipe是一个创新的AI工具，旨在将昂贵的语言模型（LLMs）的强大能力与更便宜的模型相结合，以满足用户的精确需求。它的核心思想是利用强大但昂贵的大型语言模型进行微调，生成适合特定需求的廉价模型。

项目地址：https://github.com/openpipe/openpipe

该工具还提供了一种在Playground中评估模型和提示组合的方式，以及查询过去请求并导出优化的训练数据。无论是在https://app.openpipe.ai上在线使用，还是在本地运行，OpenPipe都为您提供了便捷而经济的方式来利用AI的威力。

核心功能:

实验功能:通过代码模板批量测试广泛的场景，为您的项目快速生成测试数据。

跨模型API的翻译:轻松将提示翻译成不同的模型API，使您可以在不同语言模型之间无缝切换。

自动生成场景:利用自动生成的场景，获取新鲜的测试视角，有助于更全面地评估模型性能。

微调功能（Beta版）:通过OpenPipe的Python和JavaScript SDK轻松集成微调功能，定制适合您需求的模型。

日志查询:使用直观的内置过滤器快速查询请求日志，帮助您更好地了解模型的使用情况。

多种训练数据导出格式:支持导出多种训练数据格式，包括Alpaca和ChatGPT，同时具备去重功能，使数据准备更加高效。

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