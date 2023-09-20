金山办公：WPS AI 已接入金山办公全线产品

站长之家（ChinaZ.com）9月20日 消息:在今日的2023年金山办公技术开放日上，金山办公宣布了智能办公助手 WPS AI 的最新进展。WPS AI 已接入金山办公全线产品，用户可以体验全组件 AI 功能。

金山办公 CEO 章庆元表示，AI 和协作是金山办公的重要战略，将应用大模型重构办公软件，提供 AIGC、Copilot 和 Insight 三方面的新产品体验。金山办公还将将 AI 技术开放赋能给企业客户，帮助他们打造一站式协作办公平台。

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