金山办公：WPS AI 已接入金山办公全线产品

站长之家（ChinaZ.com）9月20日 消息:在今日的2023年金山办公技术开放日上，金山办公宣布了智能办公助手 WPS AI 的最新进展。WPS AI 已接入金山办公全线产品，用户可以体验全组件 AI 功能。
金山办公 CEO 章庆元表示，AI 和协作是金山办公的重要战略，将应用大模型重构办公软件，提供 AIGC、Copilot 和 Insight 三方面的新产品体验。金山办公还将将 AI 技术开放赋能给企业客户，帮助他们打造一站式协作办公平台。
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站长之家（ChinaZ.com）9月20日 消息:在今日的2023年金山办公技术开放日上，金山办公宣布了智能办公助手 WPS AI 的最新进展。WPS AI 已接入金山办公全线产品，用户可以体验全组件 AI 功能。
金山办公 CEO 章庆元表示，AI 和协作是金山办公的重要战略，将应用大模型重构办公软件，提供 AIGC、Copilot 和 Insight 三方面的新产品体验。金山办公还将将 AI 技术开放赋能给企业客户，帮助他们打造一站式协作办公平台。
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金山办公宣布，WPSAI正式面向社会开放，首先应用在WPS智能文档中，用户可以在最新版WPS客户端/APP、金山文档小程序/官网体验WPS智能文档。WPS智能文档基于WPSAI技术，提供内容生成、表达优化、文档理解及处理等功能。金山办公将WPSAI定位为大语言模型的应用方向，未来将在内容创作、智慧助手、知识洞察等战略方向上继续发展。
北京金山办公软件股份有限公司与阿里云达成战略合作，双方将发挥各自的技术优势和平台能力，在云资源、AI大模型、产品生态融合、联合解决方案等多个领域展开深度合作。双方将围绕AIGC、Copilot、Insight三个战略方向，一起就智能办公进行共创，为用户提供更加智能便利的办公体验。双方将展开产品融合和方案共创，协同助力组织数字化转型。
天眼查App显示，近日，悟空图像关联公司北京亦心科技有限公司发生工商变更，股东新增珠海金山办公软件有限公司，以及3家顺为资本旗下合伙企业，同时，公司注册资本由约111.11万人民币增至约138.89万人民币。北京亦心科技有限公司成立于2015年8月，专注于图像软件的研究与开发，在图像领域有近20年的研发历史。它还与智源人工智能研究院合作，推出了AI绘画功能，提升了效率。
金山办公正式发布了2023年半年报。金山办公上半年营业收入21.72亿元，同比增长21.25%;归母净利润5.99亿元，同比增长15.32%;归母扣非净利润5.76亿元，同比增长39.88%，盈利能力持续提升。金山办公还陆续完成WPS365数字办公全家桶、新版会员体系、WPSOffice春季版本、私有化新版底座架构等多项新产品发布和优化升级。
8月22日晚间，金山办公正式公布了2023半年报数据。2023年上半年，金山办公营收与净利润实现双增长，营业收入21.72亿元，同比增长21.25%；归属于母公司所有者净利润5.99亿元，同比增长15.32%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润5.76亿元，同比增长39.88%，盈利能力持续提升。自2023年4月起，WPS365的产品应用在包括45个场馆、10个专项运行中心、23个酒店在内的78个场所点位，覆盖服务5万人员，为成都大运会护航提效。
9月5日，金山办公官方宣布，WPSAI正式面向社会开放，AI能力率先应用在WPS智能文档，更多WPSAI能力将在其他组件开放。用户可在最新版WPS客户端/APP、金山文档小程序/官网体验WPS智能文档。截至2023年6月30日，金山办公主要产品月度活跃设备数为5.84亿，覆盖全球220多个国家和地区。
摘要：罗技新品搭载钉巢智能魔法棒，强强结合助力办公！AI新理论、新技术与新应用层出不穷，但对提升用户生产力是否能创造质的变革变得尤为关键，技术的创新、模型的开发完成不是一项AI技术的终点，需要真正找到一种便捷的使用模式。罗技将携手合作伙伴通过AI科技持续加强生态合作，深入产品开发、设计和未来规划等深层次领域，强化B2B业务优势，助力传统行业的智能转型。
给你一份包含成绩单的Excel文件，要求「成绩<60显示不及格，成绩在60-80间显示良好，成绩>80显示优秀」，你会怎么操作?通常来讲，这种问题需要借助公式来实现，但不常接触Excel的人可能不记得具体公式，于是每次遇到需要用公式的地方都会感觉手足无措，并把这种困难归咎于自己没好好学或记性不好。你有没有想过，这或许是工具的锅?「我做了20年办公软件，我一直都�
360智脑大模型即日起将面向公众开放，用户可以通过360智脑官网、APP应用商店，下载“360智脑”APP;或升级360安全卫士、360安全浏览器、360搜索至最新版本，登录体验大模型服务。360智脑是360自研认知型通用大模型，具备生成创作、多轮对话、逻辑推理等十大核心能力。6月13日，大模型升级至4.0版本，数字人、多模态应用、360全端应用等成果落地。
易点天下表示，公司已接入盘古大模型，并携手华为云充分发挥各自的技术和创新能力，深度探索基于AIGC实现广告素材、交互式电商、数字人等营销场景的创新应用，共同推动智能营销领域的创新发展。易点天下网络科技股份有限公司致力于为客户提供全球营销推广服务，帮助其高效获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。
iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。
核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。
台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。
天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。
在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。