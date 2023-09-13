杭州亚运会进入倒计时，西湖景区携手支付宝迎全球游客

随着杭州亚运会的临近，越来越多的全球游客到访浙江，喜迎亚运，畅游美景。9月12日，杭州西湖风景名胜区携手支付宝，助力全球游客一部手机畅游景区和杭州。

从知名景点三潭印月到热门的西湖游船，乃至景区小店，杭州西湖风景名胜区的景点和商圈，纷纷换上Alipay+“新装”，支持国际游客通过支付宝app或者本地钱包（包括韩国KaKaoPay、马来西亚Touch’nGoeWallet、香港AlipayHK）进行支付。

这也意味着，国内商家可以通过熟悉的支付宝二维码收款，在家门口做全球生意，迎八方客。

杭州第19届亚运会召开在即，9月12日，蚂蚁集团全新升级“服务亚运计划”，开放20项技术，助力杭州亚运会实现“5个首创”、3大亿级国民项目。同时发布5个专项服务:启动亚运村官方支付服务台，上线7国语言亚运客服专线，联合杭州交通局、杭州公交集团启动28条公交专线，联合杭州西湖风景名胜区实现一部手机游西湖，联合浙江外国语学院共同发布《小商家全球生意服务手册》。

对于首次使用支付宝app逛西湖景区的国际游客，只需下载支付宝app，使用手机号注册账号，并绑定一张Visa、Mastercard、JCB、DinersClub、Discover的国际银行卡，即可开始畅刷，一部手机解决景区游玩的吃喝玩乐购需求。

此外，在中国人民银行和网联清算有限公司支持下，借助Alipay+跨境数字支付和营销解决方案，首期境外钱包服务已支持中国香港、韩国、马来西亚等地游客使用AlipayHK、KaKaoPay、Touch’nGoeWallet在国内支付宝商家网络扫码消费，并将在亚运期间进一步覆盖更多国家与地区的电子钱包用户。

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