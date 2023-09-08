蚂蚁发布金融大模型 包括“支小宝”与“支小助”两款产品

站长之家（ChinaZ.com）9月8日 消息:在今日的外滩大会上，蚂蚁集团正式发布了金融大模型，这是一个基于自研基础大模型、针对金融产业深度定制的底层算力集群达到万卡规模的模型。

该大模型在“认知、生成、专业知识、专业逻辑、合规性”五大维度28类金融专属任务中表现出色，已在蚂蚁集团的财富、保险平台上全面内测。

同时，蚂蚁集团还发布了基于金融大模型能力的两款产品:智能金融助理“支小宝2.0”和智能业务助手“支小助”。

据悉，“支小宝2.0”已内测近半年，将在完成相关备案工作后上线。

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