Stack Overflow宣布推出生成式AI计划OverflowAI

文章概要: 1. Stack Overflow宣布了在公共平台、Stack Overflow Teams和IDE插件等新产品领域推进生成式AI的路线图。 2. OverflowAI项目包括知识引擎、增强的搜索、IDE扩展和Slack集成等。 3. 在公共平台上，会推出基于OverflowAI的搜索和GenAI社区讨论。

站长之家（ChinaZ.com）9月4日 消息:Stack Overflow宣布了将生成式 AI 集成到其公共平台Stack Overflow for Teams和全新产品领域的路线图，例如 IDE 集成，将社区中5800万个问题和答案的丰富知识带入该领域开发人员找到焦点并完成工作。Stack Overflow将所有这些工作都纳入OverflowAI计划之下。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

OverflowAI计划包含许多项目，包括:

OverflowAI企业知识摄取:利用OverflowAI，Stack Overflow Teams的用户可以通过利用可信的现有内容高效地构建知识库。AI/ML技术可以协助生成初始标签并建议问题-答案对，让开发者可以专注于增强和确保准确性。

OverflowAI增强的搜索功能:使用Stack Overflow的团队可以快速访问精确的答案和学习资源。这包括Stack Overflow Teams、公共Stack Overflow平台以及Confluence和GitHub等客户存储库的可信来源，未来计划整合更多来源。

OverflowAI Visual Studio Code扩展:认识到开发者在集成开发环境（IDE）中花费大量时间，Stack Overflow确保了无缝的工作流程。该扩展整合了公共平台和私人Teams内容，提供了高效且有效的问题解决方法的个性化概述。

OverflowAI Slack集成:由OverflowAI驱动的StackPlusOne聊天机器人可以直接在Slack内提供经过社区验证的解决方案。该集成利用社区验证的来源，同时保护公司的敏感数据。

在Stack Overflow的公共平台上:

OverflowAI搜索:公共平台用户可以通过基于GenAI的搜索获得快速可靠的答案。汲取来自超过5800万个Stack Overflow问答条目的可信数据，响应可以归因并引用。此功能扩展查询以利用知识库获取更个性化和相关的结果，以及后续查询。

AI社区讨论:通过关注针对GenAI工具的提示生成以及更广泛的AI/ML主题的知识共享的GenAI Stack Exchange，访问无偏见的技术资源和专家见解。 Stack Overflow的自然语言处理（NLP）集体引入了“讨论”，用于关注的辩论、分享见解和促进做出明智的决定。

基于社区的问答论坛是Stack Overflow的生命线。Stack Overflow CEO Prashanth Chandrasekar表示，OverflowAI的目的是增强社区的各个方面，而不是完全取代他们。

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