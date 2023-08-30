AI视野：Stability AI发布大模型Stable Beluga；美图推数字人生成工具DreamAvatar；谷歌DeepMind推水印工具SynthID

Stability AI发布开源大语言模型Stable Beluga

Stability AI发布开源大语言模型Stable Beluga，并基于它开发Stable Chat聊天机器人，采用解释微调技术进行优化，允许用户通过网页界面使用并反馈，以改进模型性能。

体验地址:https://research.stability.ai/chat

要点: Stability AI发布开源语言模型Stable Beluga，在HuggingFace排行榜表现最好。

Stable Chat采用解释微调技术优化Stable Beluga模型，允许用户交互反馈。

用户反馈将用于改进Stable Beluga语言模型的性能。

美图推出AI数字人生成工具DreamAvatar

美图公司旗下AI数字人生成工具DreamAvatar上线“AI演员”数字人服务，可将拍摄的真人视频素材中的人物替换成数字人，动作与真人完美同步，可服务于视频内容创作和影视处理等应用场景。

要点: DreamAvatar“AI演员”可将真人视频中的人物替换成数字人，动作与真人同步

其生成过程简单，只需手机拍摄视频，导入工具即可实现

可服务于视频内容创作、影视处理和剪辑等生产力场景

隐形标记AI图像!谷歌DeepMind推水印工具SynthID

谷歌DeepMind推出新工具SynthID，可以为AI生成的图像添加隐形数字水印，以可靠识别出AI生成图像，防止AIdeepfake用于政治操纵等不良用途。

要点: SynthID是一种为AI生成图像添加隐形水印的工具，使其可被识别出来。

SynthID使用两种深度学习模型生成和检测水印，可抵御常见图像处理。

DeepMind计划先在Imagen等系统使用SynthID，如果效果好可能推广应用。

Snapchat推出AI自拍功能“Dreams”

社交软件Snapchat推出了人工智能自拍功能“Dreams”，用户可以上传自拍照，由AI生成特定主题的自拍照包。第一个梦想包免费，之后每个新增梦想包需支付1美元。Dreams基于Snapchat自主研发，可为大量用户提供AI自拍体验。

要点: Snapchat推出AI自拍功能Dreams，可生成特定主题自拍照包。

第一个梦想包免费，之后每个新增梦想包需支付1美元。

Dreams可能成为首批让数百万用户体验AI自拍的产品。

创业邦推出创投大模型BangChat

创业邦推出了创投大模型BangChat和全新改版的网站及APP，通过结合自有数据和人工智能技术，为创业者提供智能分析和决策支持，还新增了资源获取和产业合作等功能平台，以帮助创业者应对市场挑战。

体验地址:https://www.cyzone.cn/chat

要点: 创业邦推出创投大模型BangChat，运用生成式AI提供智能分析和决策。

全新改版的创业邦网站和APP新增了邦连接模块，提供资源、合作平台等。

BangChat和新增功能旨在帮助创业者更好地应对市场竞争和挑战。

AI生成内容被要求标注这些信息

根据信安标委发布的《网络安全标准实践指南——生成式人工智能服务内容标识方法》，对于AI生成的文本、图片、音频和视频内容，需要在显着位置添加明显标识，以及在元数据中嵌入数字水印，提示内容为AI生成。

要点: 文本内容需要在显着位置添加“AI生成”等提示文字;图片、视频需要在画面添加提示文字，占比不低于0.3%。

图片、音频、视频内容需要在元数据中添加含服务商信息的数字水印标识。

从人工服务转为AI服务时，需要添加“AI为您服务”等提示语音或文字。

谷歌Duet AI开始向大型企业客户收费，每月30美元

谷歌计划向大型企业客户每月收取30美元的费用，使用它正在为Gmail和其他生产力应用程序添加的人工智能辅助功能Duet AI。

要点: 谷歌Duet AI每用户每月收费30美元，与微软365Copilot定价相同。

Duet AI可为Gmail、文档、幻灯片等应用提供AI辅助功能。

对小型组织和个人用户，谷歌尚未确定Duet AI定价。

英特尔推出AI电源管理系统 可提高设备续航时间15%

英特尔在HotChips2023大会上展示了一种新的AI电源管理系统，使用机器学习技术根据用户习惯自动调节电源状态，预计可提高计算机设备的续航时间15%。

文章核心要点: 新系统使用动态电压频率调节技术，根据需求动态调整芯片电压频率。

通过自动切换功率状态和优化响应，可提高设备效率、性能和稳定性。

系统有望通过学习用户习惯，选择最佳时机调节功率，延长电池续航时间。

DLight:专为开发者设计的UI渲染库 仅占用4KB 空间

DLight是一个轻量级UI渲染库，提供高效的前端渲染能力，开发者可以快速构建网站和Web应用。

项目地址:https://github.com/dlight-js/dlight?utm_source=talkingdev.uwl.me

要点: DLight通过编译时优化，使代码执行速度接近原生JavaScript，性能高效。

占用空间小，只有4KB，使用简单的函数调用语法，提高开发者体验。

支持反应式，可以用于构建简单网站或复杂Web应用，实现高性能渲染。

专为ChatGPT定制的创意AI工具——Promptport

Promptport是一个为ChatGPT服务定制的创意AI工具。它允许用户在平台上创建、优化和分享ChatGPT的提示词。这将帮助其他用户找到高质量的提示词，并促进创意社区的互动和成长。

体验地址:https://promptport.ai/

要点: 用户可以在Promptport平台上自行创建和优化ChatGPT的提示词。

用户可以在平台上发布提示词，与其他用户分享创意灵感。

平台提供提示词评分系统，让用户更易找到高质量的提示词。

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