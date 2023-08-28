安恒信息发布“恒脑”安全垂域大模型

华为HarmonyOS接入大模型，智慧助手可以这么玩了吗?只需一句中文指令，华为小艺就写出一封英文邮件:可以把自己的照片用AI做成不同风格:还能说一长串指令，让它自己创建复杂场景，大白话就能听得懂:这就是华为HarmonyOS4中的全新小艺。它是在华为盘古L0基座大模型的基础上，融入大量场景数据，对模型进行精调，最后炼成的一个L1层对话模型。华为已公布小艺测试计划:全新�