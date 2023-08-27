Bored Humans提供Midjourney等100多款主流AI工具的免费平替版本

本文概要: 1. Bored Humans是一个拥有100多种免费AI工具的网站，包括图像生成、播客生成、背景去除等，可替代许多付费工具。 2. 该网站的许多工具具有趣味性和创新性，但AI生成的图像质量通常不如Midjourney等更复杂的模型。 3. 该网站由美国域名投资者Eric Borgos创立，他有25年互联网工具开发经验。

站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:Bored Humans是一个人工智能网站，拥有100多种免费工具，其中许多是更流行的付费工具的基本替代品。

该网站包含一系列有趣的AI小工具，在简单版本的GPT上进行了训练，可在各个领域免费使用。

网站的工具包括AI图像生成器、AI生成播客、AI背景去除等，可作为Canva等工具的免费替代品。但是这些工具生成的图像质量通常很差，不如Midjourney等复杂模型能生成的效果好。

除此之外，网站还提供诗歌创作、取名生成、塔罗牌解读等有趣的小工具。该网站的背后的公司是Impulse Communications，由美国域名投资者Eric Borgos创立，已经开发互联网工具25年。该网站提供了许多有趣且新颖的免费AI小工具，但仍有很大改进空间。

网站网址:https://boredhumans.com/

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