Midjourney V6版本预计今年发布 将实现质量飞跃

文章概要: 1. Midjourney CEO David Holz承诺V6版本将带来更好的文本理解和图像生成，预计今年内发布。 2. Midjourney计划分两个阶段推出Web版本，首先是更新的网站，然后是带有图像生成和社交功能的版本。 3. Midjourney的路线图还包括3D和视频生成，Holz对3D生成特别乐观，认为它可以改善视频游戏图形。

站长之家（ChinaZ.com）9月21日 消息:Midjourney公司的CEO David Holz表示，他们的下一个版本也就是V6版本将带来一次质量飞跃。与之前的版本升级相比，Holz强调，从V5到V6的跨越将更为显著。虽然他没有透露确切的发布日期，但他表示肯定会在今年内发布。

V6版本的亮点之一是更好的文本理解和图像生成能力。Holz承诺，图像生成将更贴近提示内容，并更加注重措辞中的细节。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

他还提到了文本渲染的可能性，尽管他表示这并不难，但团队迄今为止还没有将其视为重要功能。不过，他也指出，他尚未看到过出色的文本渲染示例，并且是否以及在何种程度上实现这一功能尚未确定。

在被问及OpenAI的DALL-E3时，Holz表示“非常乐观”，认为Midjourney将继续提供最高的图像质量。尽管初步显示DALL-E3在图像质量方面略有优势，但Midjourney更好地遵循提示并能够渲染文本。

除了图像生成，Midjourney还计划推出Web版本。这将分两个阶段进行，首先是现有网站的重新设计，然后是具备图像生成功能和社交功能的版本。Holz没有提供具体的时间表，直到最终版本的网站上线。

此外，Midjourney的路线图还包括3D和视频生成。Holz对3D生成特别表示乐观，认为它可以帮助改善视频游戏图形。他曾表示，他预计未来视频游戏将由生成而非渲染产生。然而，Midjourney并不计划在今年发布关于3D生成的具体信息或演示，对于视频生成也是如此。虽然团队正在研究这些功能，但Holz表示它们可能离3D生成市场成熟还有写距离。

Midjourney的版本6将成为一次令人期待的升级，带来更好的图像生成和文本理解能力。他们还计划推出Web版本，并在未来加强3D和视频生成。

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