文章概要: 1. 最新研究揭示Midjourney图片生成器存在漏洞，容易被黑客入侵，可能导致虚假信息传播。 2. 研究发现，用户可以绕过Midjourney的规定，制作具有攻击性的政治图片，引发严重问题。 3. 尽管Midjourney的使用条款明确禁止制作攻击性、血腥或虚假图片，但研究表明用户仍能够绕过这些规定。

站长之家(ChinaZ.com) 9月26日 消息:据itbusiness报道，近期，一项新的研究揭示了Midjourney图片生成器存在的严重安全漏洞，这可能引发一场新的争议。Midjourney MI作为一款生成式人工智能平台，在其服务条款中明确禁止用户制作任何侮辱性或攻击性的图片。然而，最新的研究发现，用户可以轻松绕过这些规定，制作可能引发虚假信息传播和政治争议的图片。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

研究人员指出，使用特定的提示，用户可以制作有关政治人物的暴力图片，这些图片可能引发社会不满和混淆。虽然Midjourney声称拥有严格的内容审核规则，但该研究暗示这些规则容易被规避，进一步放大了问题的严重性。

Midjourney的服务条款还明确禁止制作涉及成人内容或血腥场面的图片，以及将其用于政治竞选。然而，研究发现，尽管这些规定存在，但用户仍然能够轻松地制作违反这些规定的图片。这些违规行为可能导致虚假信息的传播，严重危害公共舆论和政治环境。

此外，研究还揭示了用户如何通过使用代码来绕过Midjourney的服务条款，从而制作出不受限制的图片。尽管Midjourney声称拥有人工审核团队，但研究发现，用户可以轻松地使用代码词汇来绕过审核，制作有潜在风险的图片。

对于这一研究结果，Midjourney尚未作出正式回应。然而，这一发现引发了对人工智能图片生成器安全性的担忧，尤其是在政治竞选活动增多的2024年临近之际。过去几个月，人工智能技术被广泛用于政治宣传，但同时也引发了关于虚假信息和误导性图片的忧虑。

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