Midjourney微调动漫模型Nijijourney APP正式上架App Store

要点: 1. Midjourney微调动漫模型Nijijourney APP正式登陆App Store，提供创作数字艺术作品的便捷工具。 2. 新版本的APP增加了免费试用功能，以及内测版的所有功能，包括实时直播和UI改进。 3. 这款人工智能工具的开放将推动数字艺术的普及，为用户提供更多创作和体验的机会。

站长之家（ChinaZ.com）10月16日 消息:Midjourney微调动漫模型Nijijourney APP已经在App Store上正式亮相，成为数字艺术家和创意工作者的新创作伙伴。这个由独立研究实验室开发的人工智能程序，类似于OpenAI的DALL-E和Stable Diffusion，以其强大的能力引起了广泛的兴趣。MIdjourney的核心功能是使用AI生成图像，用户只需提供简短的文本描述，即可获得与描述相符的图像。这一能力使其成为了艺术家们的理想工具。

这款正式上架的App Store版本带来了多项令人振奋的新功能。首先，免费试用功能的开放让更多人能够亲自体验Midjourney的创作过程，无需支付费用。这一功能的推出使数字艺术创作更加普及。

此外，新版本的midjourney App基本上继承了内测版的所有功能，包括Discord版本的图片生成功能，以及网页版本的图片查看和管理。这为用户提供了更大的便利，无论是在家还是在外，他们都能够使用这一功能。

同时，新版本还增加了实时Live直播功能，允许用户实时观看后台新生成的图像。这一功能为用户提供了一个全新的互动体验，使他们可以分享自己的创作过程，并观看其他人的作品。图像生成功能也得到了UI的改进，使用户可以更轻松地使用这一功能。

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