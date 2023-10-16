首页 > 业界 > 关键词  > Midjourney最新资讯  > 正文

Midjourney微调动漫模型Nijijourney APP正式上架App Store

2023-10-16 10:50 · 稿源：站长之家

要点:

1. Midjourney微调动漫模型Nijijourney APP正式登陆App Store，提供创作数字艺术作品的便捷工具。

2. 新版本的APP增加了免费试用功能，以及内测版的所有功能，包括实时直播和UI改进。

3. 这款人工智能工具的开放将推动数字艺术的普及，为用户提供更多创作和体验的机会。

站长之家（ChinaZ.com）10月16日 消息:Midjourney微调动漫模型Nijijourney APP已经在App Store上正式亮相，成为数字艺术家和创意工作者的新创作伙伴。这个由独立研究实验室开发的人工智能程序，类似于OpenAI的DALL-E和Stable Diffusion，以其强大的能力引起了广泛的兴趣。MIdjourney的核心功能是使用AI生成图像，用户只需提供简短的文本描述，即可获得与描述相符的图像。这一能力使其成为了艺术家们的理想工具。

image.png

这款正式上架的App Store版本带来了多项令人振奋的新功能。首先，免费试用功能的开放让更多人能够亲自体验Midjourney的创作过程，无需支付费用。这一功能的推出使数字艺术创作更加普及。

此外，新版本的midjourney App基本上继承了内测版的所有功能，包括Discord版本的图片生成功能，以及网页版本的图片查看和管理。这为用户提供了更大的便利，无论是在家还是在外，他们都能够使用这一功能。

同时，新版本还增加了实时Live直播功能，允许用户实时观看后台新生成的图像。这一功能为用户提供了一个全新的互动体验，使他们可以分享自己的创作过程，并观看其他人的作品。图像生成功能也得到了UI的改进，使用户可以更轻松地使用这一功能。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Go Holler:人工智能驱动的见解。收集答案并向人工智能询问见解

    Go Holler是一款简单易用的调查工具，不仅如此，还非常实用！您可以收集答案并向AI询问见解。还可以从任何来源导入数据，并通过共享最佳提示与同事进行协作。通过每日温度检查，了解最新趋势。无需繁琐的反馈？选择Go Holler。

    调查 AI 反馈

  • SmallVill:NFTs虚拟环境，AI代理交互模拟

    SmallVill是一个独特的虚拟环境，模拟了现代村庄中苏格拉底、克娄巴特拉等AI代理之间的交互。它深受Park等人的研究启发。我们推出了独家NFT收藏品，包含与这些引人入胜的角色相关的代币。探索并拥有这个迷人世界的一部分。

    虚拟环境 AI代理 NFT

  • SingleAPI:将任何网站转换成API

    SingleAPI是一个GPT驱动的API,可以在几秒钟内将任何网站转换成自己的API。它可以快速地从任何网站抽取数据,无需编写任何选择器。

    API 网页抓取 Web开发

  • DeepMate:使用人工智能进行职位面试自动化

    DeepMate是一个利用人工智能进行招聘面试自动化的SaaS平台。它可以帮助HR准备面试问题、进行面试评估,最后生成面试反馈报告,大大提升招聘效率。主要功能包括:智能面试问题生成、实时技能评估、面试反馈生成。优势是减少重复劳动,节省时间成本,提高招聘质量。采用订阅制定价,定位中大型企业招聘团队。

    人工智能 招聘面试 自动化

  • Expresso:利用AI提升员工心理健康

    Expresso是一款利用AI为企业员工提供心理健康解决方案的产品。它通过智能聊天机器人和AI驱动的情绪护理仪表板,可以实时跟踪员工的情绪变化,及时反馈员工的心理状态,为管理层生成有效的应对策略建议,从而帮助企业营造积极向上的工作环境,保持员工的身心健康。

    员工福利 职场心理健康 人工智能

  • Softr AI:一句话发布完整Web应用

    Softr AI是一个无代码平台,使用单句提示就可以生成完整的Web应用程序。它可以帮助企业和个人轻松快速地制作各种Web应用,如公司内部工具、客户管理系统、知识库等,大大提高工作效率。该产品的关键功能和优势包括:代码自动生成,只需输入简单的prompts,即可获得完整的前后端代码和数据库;功能强大的应用生成器,支持多种应用和页面模板;拖拉拽动界面编辑,不需要coding技能;免费开发,部署后付费使用;部署方便,一键发布应用。适用于企业内部使用,或对个人开发者开放,可以快速高效完成Web应用开发。

    无代码 Web应用 自动生成

  • GPTBots:为您的业务量身定制 AI Bot 应用

    GPTBots 是一个为您的业务量身定制 AI Bot 应用的平台。它能够将LLM与企业数据、服务能力无缝连接，轻松构建AI服务。通过丰富的API和插件，开发者可以选择报价生成器、地理编码API、PDF转换器API、文生图API、语法检查插件、热门天气API、金融API、文本转语音插件等功能来满足不同的需求。同时，GPTBots 还提供开放Bots Market、上传知识库、聚合主流和开源LLM模型、开放LLM Plugins等功能，使用户能够轻松创建和定制专属的AI Bot。无论是用于生产力工具、商业应用、教育领域还是其他领域，GPTBots 都能为用户提供智能化的解决方案。

    AI Bot API

  • Calculus AI:全功能一体化CRM软件

    Vtiger CRM是一款全功能的一体化CRM软件，提供销售自动化、客户支持、市场营销自动化、项目管理等多个功能模块。它帮助企业管理和跟踪销售流程、维护客户关系、提升市场营销效果，从而实现业务增长和客户满意度的提升。Vtiger CRM具有易于使用、高度可定制和灵活的部署选项等优势。定价根据不同的订阅计划而定，适用于各种规模和类型的企业。

    CRM 销售 客户支持

  • CHATGPT AI:AI模型写作摘要

    CHATGPT AI是一款基于AI和Python模型的写作摘要工具。它可以根据输入的Arxiv论文链接和选择的AI/Python模型，生成相应的摘要。CHATGPT AI提供高质量的自动摘要服务，帮助用户快速了解论文内容。

    AI Python 写作

  • PhotoFairy:无限AI画布，用于照片编辑和图形设计

    PhotoFairy是一个无限AI画布，专为照片编辑和图形设计而设计。它提供了强大的功能和优势，包括对象剪切/背景去除、图形设计等。用户可以免费注册并观看教学视频。定价方案灵活多样，适合个人和商业用户。PhotoFairy的定位是成为用户进行照片编辑和图形设计的首选工具。

    照片编辑 图形设计 AI

  • Journey:创作引导潜在客户的互动式演示文稿

    Journey是一个用于通过互动式幻灯片、视频录制和嵌入式日历等内容创作故事和赢得更多交易的在线工具。它使企业能够通过丰富的多媒体内容有效地引导潜在客户,讲述产品故事,展示产品优势。Journey提供多种块,如文字、视频、文档、链接、表格等,用户可以灵活组合创作演示文稿,在销售漏斗的不同阶段讲述有说服力的故事。

    演示文稿 互动内容 多媒体

  • Noiselith:离线设备上的稳定扩散XL的强大力量

    Noiselith是一款图像生成工具，可以在离线设备上自由创建图像。它可以在本地生成所有内容，不会将图像或文本发送到服务器。您可以根据需要生成任意数量的图像，无需等待服务器资源。Noiselith提供直观的界面，将您的想法转化为视觉效果，无需任何教程。您可以轻松下载、删除和更新模型，并且我们的画廊会为您优雅地整理所有的创作。Noiselith还支持导入生成数据，无缝集成提示和其他选项。Noiselith还提供云端生成、MacOS支持、移动设备生成、项目协作、稳定扩散1.5和2.1、修复和控制网络等功能。

    图像生成 离线生成 本地生成

  • PodSnacks:智能转录、摘要工具

    PodSnacks是一款智能转录和摘要工具，帮助用户快速将音频转换为文字，并提供摘要功能。它使用先进的人工智能技术，准确地将音频内容转录为文字，并根据用户需求生成摘要。PodSnacks提供高效的转录和摘要服务，帮助用户节省时间和精力。定价灵活，适用于个人用户和商业用户。

    音频转录 摘要生成 人工智能

  • R.O.B.:AI网站构建工具

    R.O.B.是一款强大的AI网站构建工具，帮助您快速创建令客户惊叹并推动更多销售的网站。适用于初创公司、创始人和个体经营者。R.O.B.的功能包括智能文案撰写和网站发布，由执行营销人员开发，具备高水平的专业知识。它基于营销原则进行训练，将您的业务定位为解决方案，并清晰地向客户销售您的价值。R.O.B.能在约10分钟内为您生成一个实时网页，让您快速启动您的下一个网站。

    AI 网站构建 智能文案

  • Metaphor:重新发现互联网

    Metaphor是一个能够帮助用户重新发现互联网的网站。它提供了多种功能，包括查找推特、维基百科、新闻、论文等内容，还可以进行网站过滤和自动提示。Metaphor的API功能强大，用户可以用几行代码构建网页检索功能。Metaphor适用于各种场景，无论是学习、工作还是娱乐，都能帮助用户快速找到所需信息。Metaphor的定价合理，用户可以免费试用。

    互联网 搜索 信息

  • MemGPT:教会LLMs管理自己的内存

    MemGPT是一个增强了分层内存系统和一组函数的固定上下文LLM处理器，使其能够管理自己的内存。主要上下文是（固定长度的）LLM输入。MemGPT在每个处理周期解析LLM文本输出，并在执行函数调用时控制或返回控制，用于在主上下文和外部上下文之间移动数据。当LLM生成函数调用时，它可以请求立即返回执行以链接函数。在yield的情况下，LLM将不会再次运行，直到下一个外部事件触发（例如用户消息或计划中断）。

    人工智能 自然语言处理 内存管理

  • LinkFolio AI:新标签扩展，提升你的早晨，改变你的一天

    LinkFolio AI是一个新标签扩展，它可以为您的早晨提供动力，改变您的一天。它可以帮助您组织喜爱的网站和应用程序的链接，简化工作流程，以标签组的方式打开多个链接。它还提供每日从Unsplash获取的激励壁纸，您还可以添加自己喜欢的图片。此外，它还集成了AI聊天机器人（ChatGPT、Bing Chat、Google Bard和HuggingChat），以及易于使用的计划、待办事项和笔记功能，实时本地天气预报，每日的励志语录或教育活动，全面可定制的浅色和深色界面等特点。LinkFolio AI是私密且安全的，不会分享或出售您的数据。

    新标签 组织链接 激励壁纸

  • SafeBet:AI预测每日体育比赛结果

    SafeBet AI是一个使用人工智能技术分析NBA、NFL、MLB和UFC等6个不同体育项目的比赛数据的平台。通过训练模型和分析大量数据，SafeBet AI能够预测未来比赛的结果。用户可以根据AI生成的每日体育选项进行投注，并获得更高的胜率。SafeBet AI提供详细的选项分析报告，包括选项的原因、风险以及最适合投注的平台。用户可以根据自己的投注策略和目标选择跟随哪些选项。

    体育 人工智能 预测

  • SEOlligence:是一款基于人工智能的电商SEO和翻译工具

    SEOlligence是一款基于人工智能的电商SEO和翻译工具。它能够自动将您的产品本地化为欧洲市场的顶级市场，并根据您的需求进行翻译和准备SEO元素。

    SEO 翻译 电商

  • VoyageAI:智能旅行规划助手

    VoyageAI是一款智能旅行规划助手，可以根据用户提供的信息为其生成旅行行程。用户可以包括潜在目的地、预算、旅行人数、食物偏好、活动主题、旅行日期和时长、住宿和交通偏好等信息。VoyageAI通过分析用户的需求，为其生成个性化的旅行行程。该产品免费使用，但不保证提供的结果的准确性。用户不得修改、重新分发或转售该服务。VoyageAI致力于保护用户的隐私，不收集个人身份信息，并采取合理措施保护用户的数据。

    旅行 规划 助手

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM