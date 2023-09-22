AI视野：微软Bing Chat将引入DALL-E3;国内首例AI外挂案告破;Midjourney V6版本预计今年发布

📰🤖📢AI新鲜事

微软必应聊天Bing Chat将引入Open AI图像生成工具 DALL-E3

微软宣布将在Bing Chat中引入OpenAI的图像生成工具DALL-E3，通过集成ChatGPT技术，DALL-E3在处理图像内的文本方面表现更出色，用户可以免费使用该工具。

AiBase提要: 🚀 微软将在Bing Chat中推出OpenAI的DALL-E3图像生成工具。 🤖 DALL-E3利用ChatGPT技术，在图像内生成文字、标签和符号，明显优于之前的版本。 💰 DALL-E3将对ChatGPT Plus和Enterprise付费用户开放，同时Bing Chat也提供免费的DALL-E3图像生成功能。

华为发布高性能 AI 知识库存储解决方案OceanStor A800

华为在全联接大会上发布了高性能 AI 知识库存储解决方案OceanStor A800，针对大模型训练和推理效率瓶颈提供了三大关键能力:超高性能、超快恢复、超强推理。

AiBase提要: 🚀 OceanStor A800提升小文件处理性能，存储单框IOPS达2400万，训练数据加载效率是业界的4倍。 📡 采用盘控协同技术和NFS + 并行客户端，实现500GB/s的超高带宽，大文件读写仅需十几秒，断点续训速度是业界的3倍。 🧠 存储内生高速向量知识库和智能向量检索引擎提升大模型知识深度、精度和时效性，实现了25万+ QPS的毫秒级推理响应。

百度百家号:AI自动文字成片新增优化文案功能

百度百家号宣布，面向具有自动文字成片权益的作者，新增优化文案功能，提高视频文案质量。

AiBase提要: ✨ 针对自动文字成片作者，新增优化文案功能。 🚀 已获得权益的作者自动开启，提高视频文案质量。 📝 未获得权益的作者可在发布时体验文字成片功能。

国内首例AI外挂案告破 涉案金额达3000万元

余江公安网安大队成功打击了一起涉及AI外挂的案件。该外挂广泛应用于FPS游戏，可在游戏中获得压倒性优势。警方提醒外挂销售涉嫌刑事犯罪，呼吁加强网络监督管理、构建反外挂系统。

AiBase提要: 🚫 案件背景:余江公安成功打击AI外挂案，外挂广泛应用于FPS游戏，提供压倒性优势。 💻 制售链揭示:警方通过网络巡查发现外挂产业链，锁定犯罪嫌疑人，抓获10名犯罪嫌疑人。 💼 法律提醒:外挂销售涉嫌刑事犯罪，我国刑法规定了相应罪名，呼吁加强网络监督管理、构建反外挂系统。

谷歌计划在5年内自主研发AI芯片，放弃博通供应

谷歌计划最早在2027年放弃芯片供应商博通，转为自主研发AI服务器芯片，以降低成本支出并提升AI技术实力。该举措被业界视为重大战略举措，有助于谷歌在日益激烈的行业竞争中取得竞争优势。

AiBase提要: 1. 谷歌计划自主研发AI芯片，以应对博通供应问题，降低成本。 2. 这一举措将有助于提升谷歌的AI技术实力，应对竞争对手微软支持的OpenAI。 3. 谷歌的自主AI芯片研发被业界视为重大战略举措，将持续受到关注。

AMD推出Versal AI Edge芯片 专为太空应用设计、2024年投入使用

全球知名半导体公司AMD发布Versal AI Edge XQRVE2302，一款专为太空应用设计的AI推断芯片，具备辐射耐受性和紧凑设计，支持机器学习应用，预计将于2024年投入使用。

AiBase提要: 🚀 Versal AI Edge XQRVE2302是首款太空应用自适应SoC芯片，紧凑设计，功耗减少75%。 🤖 集成AMD AI Engine技术，支持机器学习，将传感器数据转化为有价值信息。 🔒 提供无限的重编程机会和强大的安全功能，适用于太空感知、通信和任务执行。

Salesforce收购AI客户服务平台 Airkit.ai

Salesforce签署协议，将收购AI客户服务平台Airkit.ai，预计该收购将于Salesforce2024财年下半年完成。在收购完成后，Airkit.ai将成为ServiceCloud的一部分，并由Airkit.ai的联合创始人兼CTO Adam Evans领导。

AiBase提要: 🤝 收购细节保密:Salesforce未透露更多收购细节，但表示不会影响之前提供的财务指引。 🌐 扩展ServiceCloud:Airkit.ai将融入ServiceCloud，提供更多智能客户服务功能。 📈 互联网家居服务:文章提到互联网家居售后服务平台的发展和重要性。

澳大利亚警方运用AI分析数据 识别洗钱和诈骗活动

澳大利亚联邦警察（AFP）最近启用人工智能技术来分析监视许可数据，以帮助发现潜在的洗钱和欺诈活动。虽然他们的AI使用还有限，但他们期望这项技术将改进警务工作效率。

AiBase提要: 1. 🤖 AFP开始使用人工智能分析监视许可数据，以识别洗钱和欺诈活动。 2. 💼 AFP认为人工智能工具可以加速信息处理，提高警务效率。 3. 🔒 AFP强调对技术使用的透明性和道德，保护敏感信息不会泄露。

1.5T内存挑战英伟达!华人AI芯片独角兽估值365亿

一家芯片初创公司SambaNova发布了新型AI芯片SN40L，支持5万亿参数，估值365亿人民币，挑战英伟达。他们采用了独特的架构和内存系统，计划为企业提供私有大模型训练服务。

AiBase提要: 🌟 SambaNova发布SN40L AI芯片，支持5万亿参数，估值365亿人民币。 🌟 芯片采用独特的内存系统，使大模型训练更高效。 🌟 SambaNova计划为企业提供私有大模型训练服务，目标客户是全球前2000家企业。

🤖📱💼AI应用

微软GPT-4Copilot助力智能办公革命

微软发布了GPT-4加持的Copilot，将集成到Windows11、Office365和Edge中，提升用户办公和操作系统体验。

AiBase提要: 🚀 Copilot在Windows11中充当数字管家，通过自然语言命令提高用户效率。 💼 Microsoft365Copilot引入新功能，如Microsoft365Chat，解决复杂任务，提升生产力。 🛠️ Copilot为用户提供多种便捷功能，包括在Word、Excel、Outlook、OneDrive和OneNote中的应用。

YouTube推出一系列新AI工具，包括Dream Screen、Aloud等

YouTube在“Made On YouTube”活动上宣布推出一系列新的AI技术工具，旨在推动创造力的边界。这些工具包括AI生成的背景、视频灵感洞察和视频制作辅助工具。

AiBase提要: 🚀 创意AI生成工具:YouTube推出名为“Dream Screen”的实验性功能，让创作者通过输入想法生成AI生成的视频或图像背景，增强短视频创作的创意性。 📹 便捷视频制作:YouTube推出移动应用程序“YouTube Create”，提供视频编辑工具，包括剪辑、字幕、配音、滤镜和音乐库，简化创作者的视频制作过程。 🎙️ AI语音配音工具:YouTube引入名为“Aloud”的AI语音配音工具，帮助创作者将内容翻译成其他语言，扩大观众范围。

生数科技AI绘画平台PixWeaver开启公测

生数科技宣布AI绘画平台PixWeaver正式开启公测。该平台具有高效创作的特点，平均生成每张图仅需3秒，用户无需等待。

AiBase提要: 🚀 高效创作:PixWeaver平均生成每张图仅需3秒，无需等待。 🎨 画面精致:超高质量画面，构图完整，细节丰富，美学表现卓越。 🌐 本土化支持:引入中国元素，多元风格融合，操作便捷。

Midjourney V6版本预计今年发布 将实现质量飞跃

Midjourney公司的CEO David Holz表示，他们的下一个版本也就是V6版本将带来一次质量飞跃，预计今年内发布。

AiBase提要: 🚀 Midjourney V6版本将实现质量飞跃，强调跨越将更显著。 📸 新版本将提供更好的图像生成和文本理解能力，更注重细节。 🌐 公司计划推出Web版本，包括具备图像生成和社交功能的更新。

NoteAI:一款由AI加持的搜索引擎

NoteAI是一款由AI加持的搜索引擎，利用人工智能技术搜索、总结和标注信息来源，提高信息查找效率。用户还可以输入文章链接，让它自动总结文章内容，提高工作效率。

体验地址:https://cn.noteai.com/

AiBase提要: 🔍 利用AI技术搜索、总结和标注信息来源 🚀 提高信息查找效率，快速获取所需信息 📑 自动文章总结，提高工作效率

🤖📈💻💡大模型动态

vivo: 自研 AI 大模型将在OriginOS4系统中首次应用

vivo自研AI大模型在全球中文榜单中表现出色，位列第二和第一。OriginOS4系统即将发布，内置中央化智能助理，为用户提供更多有趣和实用的功能场景。

AiBase提要: 🚀 vivo的自研AI大模型在全球中文榜单上获得显著成绩，C-Eval全球中文榜单第二，CMMLU全球中文榜单第一。 💡 经过多年的研发，vivo已有超过600名专业人员致力于AI大模型的研发，发表了70多篇高水平论文。 📱 OriginOS4系统即将发布，将内置中央化智能助理，为用户提供更有趣和实用的功能场景。

👨‍💻💡🎯聚焦开发者

清华等开源多智能体框架AgentVerse 可让多个模型之间进行协作

AgentVerse是一个多智能体框架，旨在促进大型语言模型之间的协作，以提高任务完成效率。

论文链接:https://arxiv.org/pdf/2308.10848.pdf

开源链接:https://github.com/OpenBMB/AgentVerse

AiBase提要: 🧠 AgentVerse框架旨在模拟人类群体问题解决过程，包括专家招募、协同决策、行动执行和评估四个关键阶段。 🔄 AgentVerse框架能够根据当前状态动态构建最有效的多智能体群组，提高任务协作效能。 📈 实验结果表明，AgentVerse框架在多智能体群组中性能明显优于单一智能体，特别在复杂任务和实际应用中表现出潜力。

OpenPipe开源:将昂贵的提示转化为廉价的微调模型

OpenPipe是一个创新的AI工具，旨在将昂贵的语言模型（LLMs）的强大能力与更便宜的模型相结合，以满足用户的精确需求。它的核心思想是利用强大但昂贵的大型语言模型进行微调，生成适合特定需求的廉价模型。

项目地址:https://github.com/openpipe/openpipe

AiBase提要: 1. 💡 创新工具:OpenPipe提供了一种创新的方式，将昂贵的语言模型与经济型模型相结合，以满足用户的需求。 2. 💡 微调功能:OpenPipe允许用户利用微调功能，定制适合自己需求的模型，提高性能。 3. 💡 多种训练数据导出:工具支持多种训练数据格式的导出，包括Alpaca和ChatGPT，提高数据准备效率。

AI分析器Scalene帮你解决Python慢的问题

Python因其丰富的库和广泛应用而流行，但运行速度较慢。马萨诸塞大学团队开发了Scalene，解决性能问题。Scalene分析CPU、GPU和内存性能，采用AI优化建议。

AiBase提要: 1. 🚀 Python广泛应用，但速度较慢，与其他语言相比慢100到1000倍，Scalene解决性能问题。 2. 💡 Scalene由马萨诸塞大学团队开发，可分析CPU、GPU和内存性能，提供智能优化建议。 3. 📈 使用Scalene，Python程序员能更高效地利用这一强大编程语言，不再为性能问题烦恼。

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