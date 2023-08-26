​印度开设首所人工智能学校，将用新技术改革教育

本文概要: 1. 印度开设第一所人工智能学校，位于喀拉拉邦首府提鲁万纳泰普 2. 学校运用创新技术改革教育，提供身临其境的学习体验 3. 学校遵循国家教育政策，致力于培养学生全面发展

站长之家（ChinaZ.com）8月26日 消息:印度在喀拉拉邦开设了该国首所人工智能学校。这标志着印度教育领域一次具有开创意义的变革。学校于2022年8月22日由前印度总统拉姆纳特·科文德正式揭幕。这一举措旨在通过创新科技驱动的教学方法，彻底改革教育部门。

人工智能学校是Vedhik eSchool 和 iLearning Engines （ILE） USA合作项目。学校的设计和框架是由包括前内政部长在内的资深专家小组精心规划的，确保采取全面的教育方法。

学校初期面向8至12年级学生。它提供大量学习途径，从多教师的复习支持到适应性测试和职业规划指导。平台还提供各类考试的强化培训，如IELTS、NEET、JEE等，以及申请国外名校奖学金的指导。

学校通过网站提供数字化内容，将学习体验延伸到课堂之外，确保学生获得等同于传统课堂的高质量学习体验。与此同时，它几乎不会给学校和家长带来额外经济负担。

这一由Vedhik eSchool和美国公司合作的人工智能学校，代表着教育进入一个新时代。在这里，技术和创新融合，创造一个包容和动态的学习环境，真正实现教育的进步和发展。

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