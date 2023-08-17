2023年Gartner技术成熟度曲线显示：生成式AI处于 “过热期”峰值

本文概要: 1.2023年Gartner新兴技术成熟度曲线 （Hype Cycle ）显示，生成式人工智能位于 “过热期”峰值 。 2. 生成式人工智能受到过高期望的影响，存在厂商的误导宣传和市场的混乱。 3. 下一步将进入 “幻灭低谷期”，但仍有争议是否能为企业和社会带来长期价值。 根据2023年 Gartner新兴技术成熟度曲线 （ Hype Cycle）显示，生成式人工智能 (Generative AI) 首次位于 “过热期”峰值 位置。

站长之家（ChinaZ.com）8月17日 消息:据了解，每年，Gartner 发布超过90个 Hype Cycles，以跟踪技术成熟度和未来潜力。Hype Cycle 的五个阶段分别是:创新萌芽期、过热期、幻灭低谷期、复苏期、生产力成熟期。

Gartner 分析师 Arun Chandrasekaran 在接受采访时表示，生成式人工智能不是单一的技术，而是包括基础模型、扩散模型和提示工程工具等多种组成部分。

他解释道:它们都促进了生成式人工智能的发展趋势。然而，生成式人工智能作为整体存在着过高的期望，每个供应商都在向企业 CIO 或 CTO 推销其产品中集成了生成式人工智能。高管们在此过程中面临着许多困惑，包括确定各种功能的定制程度以及安全和隐私实践等方面。

市场上也存在用户和买家感到混乱。他说:“生成式人工智能几乎被定位为人类级别的智能，很多人将其与 AGI 混为一谈。”他指出，还有人将生成式人工智能与其他人工智能技术混淆，而实际上应该使用预测性人工智能或因果性人工智能等技术。

大量产品声称具有生成式人工智能

然而，生成式人工智能之所以进入“过热期”值，主要原因是大量产品声称内置了生成式人工智能。

Chandrasekaran 称:“接下来的一步是进入‘幻灭低谷期’，这是不可避免的，因为这个领域竞争激烈。在某种程度上，这已经在发生。” handrasekaran提出了一个更大的问题:“这项技术能否为企业甚至整个社会带来长期价值?” 这是一个有争议的问题，人们仍在努力调和炒作与现实之间的差距。

对于生成式人工智能在 Gartner Hype Cycle 上的未来走向，Chandrasekaran 表示难以预测。

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