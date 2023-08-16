宁德时代发布“神行超充电池” 充电10分钟续航400公里

站长之家(ChinaZ.com) 8月16日 消息:宁德时代宣布推出名为“神行超充电池”的新品，这是全球首款磷酸铁锂4C电池。该电池的特点是充电10分钟，续航400公里，即使在-10°C的低温环境下也能在30分钟内充至80%。

神行超充电池采用了多项先进技术，包括超电子网正极技术、石墨快离子环负极技术、超薄SEI膜、超高导电解液配方和高效隔离膜等。这些技术使得电池的总续航里程可达700公里。

据宁德时代发布会透露，神行超充电池将于2023年底量产，2024年第一季度上市。

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