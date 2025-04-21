宁德时代推出第二代神行超充电池 1秒充电2.5公里

站长之家（ChinaZ.com）4月21日 消息:在宁德时代举办的超级科技日活动现场，一场关于电池技术的革新正悄然上演。活动现场，宁德时代正式揭晓了其最新力作——第二代神行超充电池，这一创新成果无疑为电动汽车行业注入了新的活力。

据宁德时代官方透露，第二代神行超充电池在性能上实现了质的飞跃。其续航能力高达800公里，这一数据足以让驾驶者告别里程焦虑，享受无忧的出行体验。而峰值充电倍率接近12C，峰值充电功率更是突破了1.3兆瓦大关，意味着每秒可充电2.5公里，真正实现了“充电5分钟，续航超520公里”的极速充电目标。更令人振奋的是，这款电池能够完美适配所有兆瓦级超充站，为电动汽车的快速充电提供了更为广泛的解决方案。

在极端环境下的表现同样令人瞩目。即便是在零下10度的严寒中，第二代神行超充电池也能在短短15分钟内从5%电量充至80%，极大地缩短了充电等待时间。而在亏电状态下，该电池仍能保持830kW的强劲输出功率，确保了车辆在各种工况下的稳定性能。

回顾过往，宁德时代在电池技术领域的探索从未停歇。早在2023年，第一代神行超充电池便已问世，作为全球首款磷酸铁锂4C超充电池，它实现了“充电10分钟，续航400公里”的壮举，为电动汽车的普及奠定了坚实基础。而如今，第二代神行超充电池的推出，不仅继承了前代的优良传统，更在全温域快充技术上实现了新突破。无论是在常温还是零下10摄氏度的低温环境下，该电池都能在半小时内充电至80%，真正做到了“全温域，快充无忧”。

搭载了神行超充电池的电动汽车，续航能力可达700km，这一数据已足以与燃油车相媲美。更令人欣喜的是，该电池在低温亏电状态下仍能保持稳定的零百加速性能，确保了驾驶者在各种条件下的驾驶乐趣与安全性。

随着第二代神行超充电池的正式发布，宁德时代再次证明了其在电池技术领域的领先地位。这款电池的推出，不仅将为电动汽车行业带来新的发展机遇，更将推动整个交通出行领域的绿色转型与升级。

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