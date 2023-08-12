8月14日杭州亚运会电竞项目启动销售，上支付宝搜“亚运”可抽签报名

第19届亚运会将于9月23日在杭州举办，电子竞技”首次成为正式竞赛项目，可能曾经是父母眼中的网瘾少年”，如今也能在世界的舞台上通过自己的实力与团队配合，为国家赢得金牌。杭州第19届亚运会总赛程正式出炉，其中”智力项目-电子竞技的比赛将从9月24日开始持续至10月2日，共9个比赛日，将决出7个项目的7块金牌。Uzi在出征亚运会前的自述中表示，电子竞技在中国承载了很多年轻人的梦想，此次能够进入亚运会，我希望能够向怀疑我们、误解我们的人证明，电子竞技也是体育的一部分”。