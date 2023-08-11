Goodnotes 6 加入 AI 笔记、AI 数学辅助并集成 Claude 等功能

站长之家(ChinaZ.com) 8月11日消息:备受欢迎的笔记应用和 PDF 编辑器 GoodNotes 在四年后推出了首个重大更新，引入了新的 AI 驱动手写识别功能、数字文具市场、新的笔势操作等。

图片来自GoodNotes

第六版在 GoodNotes 5 的 iPad 手写识别基础上增加了 AI 驱动的拼写检查功能，它主要依赖于苹果芯片中的神经引擎来识别书写错误，并建议用户进行更正或以用户自己的书写风格重新书写单词。

目前，拼写检查功能支持英语、西班牙语、德语和荷兰语。GoodNotes 6 还引入了一项实验性英文手写字自动补全功能。

此外，GoodNotes 6 还带来了新的笔势操作，包括划圈删除和画圈套选。同时，在应用内置市场中，用户可以直接下载新模板、贴纸和数字文具。

该应用还提供了额外选项来自定义文件夹和动态模板，使用户能够自定义笔记本中数字纸张的大小和颜色。对于输入的文本，Goodnotes 现在还与 Claude 集成，允许您缩短、扩展、总结，甚至改变写作的语气。

最后，在这个版本中还包含有关 SAT 等标准化考试的互动备考材料，内置提示和 AI 数学辅助功能以识别错误。

GoodNotes 6 可以免费在 iOS、iPadOS 和 macOS 上下载，并且最多可免费使用三个笔记本。用户可以通过每年 9.99 美元或一次性购买 29.99 美元来解锁完整套件功能，获得无限数量的笔记本。

现有付费用户可以继续使用 GoodNotes 5，或者以折扣价升级到 GoodNotes 6。对于教育机构而言，通过 Apple School Manager 注册的账户仍然可以免费使用 GoodNotes 6。

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