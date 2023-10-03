Meta悄然发布Llama 2 Long AI，在某些任务上击败GPT-3.5 Turbo和Claude 2

本文概要: Meta悄然发布Llama2Long AI模型，该模型在某些任务上击败了GPT-3.5Turbo和Claude2。 Llama2Long是基于Meta的开源Llama2模型，经过改进后能够更好地处理长文本和复杂任务。 Llama2Long的改进主要包括:增加了长文本数据集、修改了位置编码、使用了强化学习。

站长之家(ChinaZ.com) 10月3日 消息:Meta Platforms在9月29日发布了一篇计算机科学论文，介绍了其新发布的Llama2Long AI模型。该模型在某些任务上击败了GPT-3.5Turbo和Claude2，这表明Meta的开源方法在生成人工智能领域取得了重大进展。

Llama 2 Long是基于Meta的开源Llama2模型，经过改进后能够更好地处理长文本和复杂任务。该模型的改进主要包括:

增加了长文本数据集:Llama2Long的数据集比Llama2大了4000亿个token，其中包括大量的长文本。

修改了位置编码:Llama2Long使用了RoPE编码，该编码能够更好地处理长文本。

使用了强化学习:Llama2Long使用了强化学习来提高其性能。

在测试中，Llama2Long在生成长文本、翻译语言、编写代码等任务上都取得了优异的成绩。例如，在生成长文本的任务中，Llama2Long的表现比GPT-3.5Turbo和Claude2都更好。

Llama2Long的发布是一个重要里程碑，表明Meta在生成人工智能领域取得了重大进展。该模型的开源性也表明，开源方法在这一领域具有竞争力。

（举报）