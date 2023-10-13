滴滴上线亲友守护工具 提供车费代付等功能

站长之家(ChinaZ.com) 10月13日 消息:据悉，滴滴于今年8月份推出了一款名为“亲友守护”的工具。

滴滴亲友守护工具具备多种实用功能，包括上下车提醒、行程自动分享、行程异常同步、行中实时查看轨迹、直接联系司机或平台、车费代付、帮助完成车内录像开启和实名认证等。

用户可以下载最新版本的滴滴出行App或小程序，在首页目的地栏搜索“亲友守护”快捷绑定亲友账户。已添加的紧急联系人也可一键升级为守护人。

通过该工具，用户可以方便地与亲友绑定关系，并开启远程实时陪伴。

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