滴滴上线亲友守护工具 提供车费代付等功能

站长之家(ChinaZ.com) 10月13日 消息:据悉，滴滴于今年8月份推出了一款名为“亲友守护”的工具。
滴滴亲友守护工具具备多种实用功能，包括上下车提醒、行程自动分享、行程异常同步、行中实时查看轨迹、直接联系司机或平台、车费代付、帮助完成车内录像开启和实名认证等。
用户可以下载最新版本的滴滴出行App或小程序，在首页目的地栏搜索“亲友守护”快捷绑定亲友账户。已添加的紧急联系人也可一键升级为守护人。
通过该工具，用户可以方便地与亲友绑定关系，并开启远程实时陪伴。
（举报）
站长之家(ChinaZ.com) 10月13日 消息:据悉，滴滴于今年8月份推出了一款名为“亲友守护”的工具。
滴滴亲友守护工具具备多种实用功能，包括上下车提醒、行程自动分享、行程异常同步、行中实时查看轨迹、直接联系司机或平台、车费代付、帮助完成车内录像开启和实名认证等。
用户可以下载最新版本的滴滴出行App或小程序，在首页目的地栏搜索“亲友守护”快捷绑定亲友账户。已添加的紧急联系人也可一键升级为守护人。
通过该工具，用户可以方便地与亲友绑定关系，并开启远程实时陪伴。
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Fotor是一款免费的在线AI图片编辑工具包，提供丰富的智能编辑功能。与昂贵的Canva订阅相比，如果你不想花费太多钱，可以试试Fotor。Fotor是一个功能强大且易于使用的在线AI图片编辑工具包，无论你是专业设计师还是普通用户，都可以通过它轻松编辑和优化你的照片。
中国移动云盘最新发布了AI智能工具，这是一款基于人工智能技术的云端应用，可以轻松生成文章、邮件和图片等各类内容能自动整理会议纪要、润色文案并回答问题。图片生成方面，通过这款AI智能工具，用户可以轻松实现图片风格转换，只需一键操作，就可以将黑白照片转换成彩色，实拍照片转换成动漫风格，静态照片转换成动态照片这些图片还可以长久保存在云端。通过智能化整理会议纪要、总结概括长篇大论以及自动配文等功能，用户可以更加高效地办公，同时也更加方便地使用云笔记等工具。
近日，微信在AppStore上推出了一款名为“秒简相机”的应用程序，这是一款结合了拍摄、影像美化、拼图分享于一体的相机类工具产品。根据官方介绍，这款应用程序可以让用户轻松按下快门，立即获得满意的影像效果。“秒简相机”不仅提供了完善的功能和出色的使用体验，也体现了微信对于内容创作和分享的重视和战略布局。
京东物流将在京东11.11购物节期间推出电商仓服务，帮助商家提升多平台履约效率。京东物流电商仓的物流服务包括24小时发货揽收、36小时内配送时长控制、及时推单建议等。京东物流将继续利用强大的仓网体系和数智化能力，为更多中小企业提供高质量发展的一体化供应链物流服务，为供应链的稳定与韧性贡献更多的力量。
一帧秒创是一款基于秒创AIGC引擎的智能AI内容生成平台，旨在为创作者和机构提供多种AI生成服务，包括文字续写、文字转语音、文生成图、图文转视频等多项创作服务。这个平台的核心特点是其智能分析技术，能够快速将文案、素材、AI语音和字幕等元素整合，创作出高质量的视频内容，无需复杂的编辑和制作过程。这些功能使一帧秒创成为一个全面的视频内容创作工具，为用户提供了从文字到视频的一站式解决方案，简化了视频制作过程，提高了创作效率。
苹果公司于9月19日凌晨1点左右正式发布了iOS17的正式版升级。适用于iPhoneXs及后续机型。辅助功能更新包括辅助访问，这个可自定义的交互界面帮助患有认知障碍的用户更轻松独立地使用iPhone;实时语音功能帮助无法讲话的用户在面对面交谈、打电话或进行FaceTime通话时将所输入的文字朗读出来;个人声音能帮助面临失语风险的用户创建与自己声音相仿的语音;指字即读可帮助失明及低视力用户朗读设备指向的实体物品上的文字。
极越汽车宣布，极越01中大型纯电SUV已经正式下线并开启预售，起售价为25.99万元。这款新车基于SEA浩瀚架构打造，定位为纯电动中大型SUV，并计划于10月份正式上市。智能化方面，极越01还配备了AI语音，具备AI养成，可实现智舱自我成长。
AITO问界官宣问界M5系列车型启动OTA大规模分批推送，主要面向问界M5各版本车主。问界M5纯电智驾版和问界M5智驾版的升级功能主要是智慧寻车、小艺智慧停车、智驾隐私模式、车内关怀模式、拥堵跟车模式、智驾意图和泊车自动折叠后视镜七大功能。心动不如行动，如果你也想体验这些功能，入手一辆问界M5智驾版，即刻开启探索之路！
抖音宣布正式上线地方方言自动翻译功能。创作者可以使用该功能，“一键”将多种方言视频转化出普通话字幕，方便公众观看。本次上线的地方方言自动识别及翻译功能由火山引擎技术团队提供技术支持，采用了自研的自监督预训练模型和多语言翻译模型，实现了极少量标注数据条件下识别方言的能力，且训练效率提升一倍，有效有效提升了多语言翻译的性能，同时大幅降低了模型训练的资源消耗。
苹果发布iOS17.1测试版近日，iOS17正式版正式上线后，iOS17.1首个测试版也同步发布。这个测试版包含了一些WWDC23发布的新功能，同时也对现有功能进行了一些改进。苹果希望用户能够更快地阅读书籍。
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这个插件可以将ChatGPT聊天导出为PDF文件，支持离线查看，还可以创建文件夹以便分类存储相关聊天记录。适用于经常使用ChatGPT的学生，帮助他们跟踪聊天记录，例如，可以将所有与数学相关的聊天存储在数学文件夹中。导出的PDF文件支持表格和代码片段。
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