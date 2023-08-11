Virtualitics 获得3700万美元融资，推动基于AI的3D数据探索

本文概要:

1. Virtualitics 是一家提供基于人工智能的3D 数据探索平台的初创公司，最近宣布获得3700万美元的 C 轮融资。

2. Virtualitics 的平台可以帮助企业分析和理解复杂的、关键的业务数据，用户可以通过运行自然语言查询和生成网络图可视化来深入探索数据。

3. Virtualitics 计划利用这轮融资扩大业务范围，并增加更多功能，以便用户更容易分析和理解复杂数据，并转化为业务增长和竞争优势。

站长之家(ChinaZ.com) 8月11日 消息:加州提供基于人工智能的3D 数据探索平台Virtualitics 宣布获得了3700万美元的 C 轮融资。

这笔融资将用于扩大公司的业务范围，并为其平台增加更多功能，以便用户更容易分析和理解复杂的、关键的业务数据。

当下，企业的内部系统和应用程序数量激增，企业数据呈现爆炸式增长。据国际数据公司（IDC）估计，到2025年，全球数据领域将达到163个ZB，其中60% 是企业数据。对于寻求驱动有价值的洞察以实现业务增长和竞争优势的团队来说，这座数据大山无疑是一个噩梦。

通常，团队使用商业智能和可视化工具（如 Power BI、Tableau、GoodData 和 DataBox）来进行数据分析。这些解决方案相当不错，但 Virtualitics 认为它们大多不适用于复杂数据分析。而且，它们生成的仪表板和报告并不总是容易理解和利用。

为了解决这些问题，Virtualitics 提供了一个智能探索平台，用户可以对复杂的多维数据集运行自然语言查询，并生成网络图可视化以加深对数据的理解。该平台利用人工智能和机器学习模型分析数据，快速发现隐藏的模式，如潜在的增值机会，使用户能够做出明智的决策。

而Virtualitics 的独特之处在于其能够以3D 方式生成这些可视化图表，将数据点以多种方式联系起来，使维度之间的相互作用更清晰。用户可以利用这些可视化图表提高对数据的理解，并最终邀请其他利益相关者在沉浸式的共享空间中进行合作。这种增强现实 / 虚拟现实体验使得洞察的消费变得更容易，同时允许用户向所有人展示他们在数据可视化中看到的内容以及其对业务的影响。

Virtualitics 目前与 Snowflake 和 Databricks 等主要数据平台进行集成，并将国防和国家安全机构列为其客户之一。在过去的12个月里，该公司在国防部门获得了七个新客户，并在金融服务和消费品行业增加了客户获取量。

通过这轮融资，Virtualitics 将专注于创新，并扩大业务范围和客户群。公司表示将进行生态系统投资，并通过增加机器学习和数据分析功能来提升数据探索平台的能力。此外，公司还将添加自助式的指导性工作流程，以便客户更容易分析和理解复杂数据，并将其转化为业务增长。

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