苹果正在开发自己的文本生成器 暂定名为Apple GPT

站长之家(ChinaZ.com) 8月10日 消息:据fagenwasanni报道，苹果正在开发自己的文本生成器，名为 Apple GPT，表明了其对人工智能 (AI) 技术的兴趣。这一新的举措被视为与 OpenAI 的 ChatGPT 的潜在竞争对手。为了进一步支持其对 AI 的关注，苹果正在与 OpenAI、亚马逊和英伟达使用的相同的服务器上进行语言模型的测试。电子制造公司富士康被选为苹果专用服务器的独家供应商，这些服务器用于 AI 研究和测试，并在越南制造。

尽管苹果已经与富士康合作多年，为其提供数据中心服务，但这一选择可能反映了苹果利用富士康在 AI 方面的专业知识的愿望。苹果的生成式 AI 技术的进展受到了怀疑，分析人士指出，苹果在这一领域落后于其竞争对手。虽然有传言称苹果计划在 2024 年进行一次重大的 AI 公告，但它仍然缺乏一个针对消费者产品的明确策略。

尽管苹果的项目围绕着秘密，但首席执行官蒂姆·库克强调了 AI 对公司的重要性。Apple GPT 的开发引发了关于其实际应用的问题。它是否会导致 Siri 的更高级版本，或者苹果是想利用 AI 在数据分析、内容创作或娱乐方面？

苹果将其 AI 项目的一个关键部分外包给富士康的决定可能看起来令人惊讶，考虑到公司对垂直整合的强调。然而，这一举动很可能是战略性的，并意味着 AI 技术的发展进步。苹果已经在其芯片中集成了 AI 引擎，例如 A17 Bionic 及其前辈中发现的 Neural Engine，但这些引擎是为使用预训练模型而设计的，而不是训练它们。

苹果进军 AI 领域已经引起了科技界的广泛期待。公司对 AI 技术的整合已经随着时间的推移而发展，像 Apple GPT 这样的语言模型可能会在不久的将来带来新的可能性和惊喜。

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