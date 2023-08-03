云计算厂商 Salesforce 将裁减更多职位 押注人工智能服务

站长之家(ChinaZ.com) 8月3日消息:据当地媒体报道，旧金山最大的私营雇主 Salesforce 在爱尔兰将再次裁员 50 名员工。

最新的裁员将据报道影响销售团队，并且是这个云计算巨头全球范围内今年初开始的大约 8000 人裁员计划之外的一部分。Salesforce 尚未立即回应置评请求。

在最近截至四月的财季中，该公司报告了收入增长 11% 至 82.5 亿美元，相比去年同期。但是，在同一时期，其资本支出增加了 36%，达到 2.43 亿美元。

今年六月，Salesforce 推出了 AI Cloud 服务，希望通过在一个平台下提供公司的 AI 产品来吸引企业客户。Salesforce 的首席执行官 Marc Benioff 彼时表示：「人工智能正在重塑我们的世界，以一种我们从未想象过的方式改变业务，每家公司都需要成为以人工智能为先导。」

今年七月，Salesforce还宣布将对 Sales Cloud、Service Cloud、Marketing Cloud、Industries 和 Tableau 等各种云服务进行平均 9% 的价格上涨。这是 Salesforce 七年来的首次涨价，此举发生在 Salesforce 和其他几家科技公司正在增加对其产品和服务的生成式人工智能（AI）投入的时候。

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