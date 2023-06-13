Salesforce 推出 AI Cloud 服务：集成多个 AI 模型于一体

站长之家(ChinaZ.com) 6月13日消息:Salesforce 日前将用于支持生成式人工智能初创企业的风险资本基金增加至 5 亿美元，并推出了 AI Cloud 服务，希望通过在一个平台下提供公司的 AI 产品来吸引企业客户。

AI Cloud 将包括 Salesforce 的 Einstein 服务、工作场所通信应用 Slack 和数据分析软件 Tableau 等产品。该公司表示，AI Cloud 的起始套餐将以每年 36 万美元的价格提供。

这一举措凸显了科技公司竞相将生成式人工智能工具整合到其产品中的竞争，生成式人工智能可以根据过去数据的输入创建新的文本、图像和其他内容。

Salesforce 的首席执行官 Marc Benioff 表示：「人工智能正在重塑我们的世界，以一种我们从未想象过的方式改变业务，每家公司都需要成为以人工智能为先导。」

除了公司自身的产品，AI Cloud 还将托管来自 Amazon Web Services、Anthropic 和 Cohere 等供应商的大型语言模型（LLMs）——人工智能系统的核心软件。

Salesforce 表示，计划通过帮助防止大型语言模型保留敏感客户信息来确保企业使用此类产品时的数据隐私。

今年 3 月，该公司推出了 Einstein GPT 服务，并表示正在与 ChatGPT 的创建者 OpenAI 合作，将这一聊天机器人应用于其协作软件 Slack 中。

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