韩国AI公司Upstage的LLM击败ChatGPT 评分居首

站长之家（ChinaZ.com）8月1日 消息:日前，韩国人工智能创业公司 Upstage 的最新人工智能模型Upstage在一项全球认可的开源语言模型评估中超过了全球知名的 AI 巨头 OpenAI 的 ChatGPT。

Upstage 的其采用 Meta 的 LLaMA270B 模型训练的新 AI 模型在最新的 HuggingFace Open LLM Leaderboard 排行榜上获得了平均得分72.3，该排行榜是一个公认的开源 LLM 评估标准，有超过500个 LLM 参与竞争。

这是非主流 AI 模型首次在排行榜上超过搭载 GPT-3.5的 ChatGPT，证明了这家韩国公司在全球 AI 领域的技术能力。ChatGPT 的基准分数为71.9。

上个月，Upstage 的30亿参数的 LLM 模型在发布当天就以平均得分64.7超越了 Meta 的 LLaMA270B 模型后，最新 LLM 无疑在最新排行榜上超过了自家之前的70B LLM，以71.4分拿下冠军位置。这家韩国初创公司表示，Upstage 最新的 LLM 采用最新的 LLaMA2模型，参数更大，达到700亿。

为了进军 AI安全 市场，Upstage 计划利用自己的技术卓越性，私有人工智能是一种具有强大数据保护和安全系统的商业 AI 解决方案，它专门针对公司的私人内部数据集进行训练。Upstage 的首席执行官Seong-hoon 在新闻稿中表示:“Upstage 将努力提升其在国内外隐私 AI 市场的领导地位，以其卓越的技术专长。” 这家韩国初创公司在证明了即使是更小的 AI 模型也能在成本更低的情况下与全球巨头竞争之后，对其 AI 解决方案抱有很大的期望。

Upstage 将最新的成就归功于一支优秀的 AI 专家团队，他们开发了韩语理解（NLU）数据集 KLUE 和该公司的旗舰聊天机器人 AskUp。AskUp 是首个由 OpenAI 的 GPT-4提供支持的韩语聊天机器人服务，现在约有130万人使用。团队只用了两个月的时间开发了与 LLaMA2模型微调的最新 LLM。

Upstage 成立于2020年，由Seong-hoon勋领导，他是香港科技大学的前教授，也是世界上最优秀的 AI 专家之一，能够将软件工程和机器学习融为一体。他还带领开发了 Naver Clova AI。据该公司透露，还有来自美国大型科技公司 Meta、Nvidia 和 Amazon 的其他 AI 工程师也加入了公司。

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