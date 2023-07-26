Netflix发布一份AI相关的岗位名单 演员日薪低至200美元

站长之家(ChinaZ.com) 7月26日 消息:据yahoo news报道，近期闹得沸沸扬扬的好莱坞罢工事件，似乎双方不会马上有解决的方案。看起来大公司们正准备进行一场持久战，这一点从Netflix最近发布的一份机器学习平台产品经理的招聘信息中就可以看出来。

这个职位的年薪是 30 万到 90 万美元，而许多演员的日薪只有 200 美元左右，根据这份SAG-AFTRA的合同。人工智能在未来娱乐内容创作中将扮演什么角色，是两个罢工方都在争论的关键问题。

招聘信息显示，人工智能将被用来“创造优秀的内容”，而不仅仅是开发新的算法来推荐节目和电影。招聘信息还暗示了这家流媒体巨头在“业务的所有领域”都要整合人工智能的雄心勃勃的计划。公司网站上的另一个部分进一步表示，Netflix使用人工智能“来优化原创电影和电视剧的制作”。

这并不是公司唯一一份提供巨额薪酬的重视人工智能的招聘信息。Netflix还在为其新兴的游戏工作室招聘一名生成式人工智能的技术总监，年薪高达 65 万美元，据The Intercept报道。这些努力已经取得了成果，Netflix目前正在播放一档西班牙真人秀约会节目《Deep Fake Love》，该节目扫描参赛者的面部，创建人工智能生成的“深度伪造”图像，而其游戏工作室则使用生成式人工智能来编写故事和对话。

这一切都发生在罢工的演员们拒绝了电影电视制片人联盟（AMPTP）提出的一项建议之后，该建议为演员们提供了一次性 200 美元的日薪，让他们接受扫描，以便将来作为使用人工智能增强的CGI仿真体永久使用。SAG-AFTRA表示，公司将“拥有那个扫描、他们的形象、他们的肖像，并且能够在他们想要的任何项目中永远使用它，无需征得同意，也无需支付任何报酬。”

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