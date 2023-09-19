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IBM发布雄心勃勃计划，到2026年让200万人接受AI培训

2023-09-19 17:48 · 稿源：站长之家

文章概要:

1. IBM宣布计划在2026年之前让200万名人接受AI培训，重点关注代表性不足的社区，以缩小全球人工智能技能差距。

2. 该计划包括免费生成式人工智能课程和与大学的合作，以提供全球范围内的人工智能教育。

3. IBM还将提供改进的AI增强功能，包括聊天机器人，以帮助学习者，并提供获得IBM品牌数字证书的机会。

站长之家（ChinaZ.com）9月19日 消息:IBM近日宣布了一项雄心勃勃的计划，计划在2026年之前让200万名人接受AI培训，旨在重点关注代表性不足的社区，以帮助缩小全球人工智能技能差距。这一计划的目标是解决全球在人工智能领域的技能短缺问题，并为更多的人提供机会参与到这一领域中。

机器人，AI

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

IBM计划通过其技术领先地位，为学习者提供免费的生成式人工智能课程，以及与大学的合作项目。通过IBM SkillsBuild，学习者可以受益于由IBM专家开发的人工智能教育。目前，SkillsBuild已经提供了免费的人工智能基础知识、聊天机器人和人工智能伦理学等课程。新的生成式人工智能课程路线包括Prompt-Writing、Getting Started with Machine Learning、Improving Customer Service with AI以及Generative AI in Action等。

此外，IBM SkillsBuild学习体验中还将包括AI增强功能，如改进的聊天机器人，以帮助学习者在整个学习过程中获得支持，并根据每个学习者的个人偏好和经验提供定制的学习路径。最重要的是，这些课程都是免费的。在完成课程后，参与者将有机会获得被潜在雇主认可的IBM品牌数字证书。

IBM副总裁兼首席影响官Justina Nixon-Saintil表示，人工智能技能将成为未来劳动力的重要组成部分，这也是IBM投资于人工智能培训的原因之一。

根据IBM商业价值研究所最近进行的一项研究，实施人工智能和自动化将要求其40%的员工在未来三年内重新获得技能，主要是入门级职位。这意味着生成式人工智能正在创造对新角色和新技能的需求。

为了满足这一需求，IBM正在与世界各地的大学合作，通过利用IBM的专家网络来建立能力。大学教师将获得IBM主导的培训，包括讲座和沉浸式技能体验，以及完成后获得证书。此外，IBM还将为教师提供课程资料，供其在课堂上使用，包括自主学习的人工智能学习路径。除了教师培训，IBM还将为学生提供灵活和适应性强的资源，包括免费的在线生成式人工智能和Red Hat开源技术课程。

全球技能差距是成功应用人工智能和数字化技术的一个重要障碍，不仅影响技术领域的专家，还影响各行各业。这一新举措是建立在IBM已有的承诺之上，即到2030年培训3000万人的基础上，旨在应对当今劳动力面临的紧迫需求。

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  • 天玑9200+首发机型有哪些？

    iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+和天玑9000有什么区别？

    核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。

    天玑9200+

  • 天玑9200+参数性能怎么样？

    台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+相当于骁龙哪个处理器？

    天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。

    天玑9200+

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