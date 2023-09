IBM发布雄心勃勃计划，到2026年让200万人接受AI培训

文章概要: 1. IBM宣布计划在2026年之前让200万名人接受AI培训,重点关注代表性不足的社区,以缩小全球人工智能技能差距。 2. 该计划包括免费生成式人工智能课程和与大学的合作,以提供全球范围内的人工智能教育。 3. IBM还将提供改进的AI增强功能,包括聊天机器人,以帮助学习者,并提供获得IBM品牌数字证书的机会。

站长之家(ChinaZ.com)9月19日 消息:IBM近日宣布了一项雄心勃勃的计划,计划在2026年之前让200万名人接受AI培训,旨在重点关注代表性不足的社区,以帮助缩小全球人工智能技能差距。这一计划的目标是解决全球在人工智能领域的技能短缺问题,并为更多的人提供机会参与到这一领域中。

图源备注:图片由AI生成,图片授权服务商Midjourney

IBM计划通过其技术领先地位,为学习者提供免费的生成式人工智能课程,以及与大学的合作项目。通过IBM SkillsBuild,学习者可以受益于由IBM专家开发的人工智能教育。目前,SkillsBuild已经提供了免费的人工智能基础知识、聊天机器人和人工智能伦理学等课程。新的生成式人工智能课程路线包括Prompt-Writing、Getting Started with Machine Learning、Improving Customer Service with AI以及Generative AI in Action等。

此外,IBM SkillsBuild学习体验中还将包括AI增强功能,如改进的聊天机器人,以帮助学习者在整个学习过程中获得支持,并根据每个学习者的个人偏好和经验提供定制的学习路径。最重要的是,这些课程都是免费的。在完成课程后,参与者将有机会获得被潜在雇主认可的IBM品牌数字证书。

IBM副总裁兼首席影响官Justina Nixon-Saintil表示,人工智能技能将成为未来劳动力的重要组成部分,这也是IBM投资于人工智能培训的原因之一。

根据IBM商业价值研究所最近进行的一项研究,实施人工智能和自动化将要求其40%的员工在未来三年内重新获得技能,主要是入门级职位。这意味着生成式人工智能正在创造对新角色和新技能的需求。

为了满足这一需求,IBM正在与世界各地的大学合作,通过利用IBM的专家网络来建立能力。大学教师将获得IBM主导的培训,包括讲座和沉浸式技能体验,以及完成后获得证书。此外,IBM还将为教师提供课程资料,供其在课堂上使用,包括自主学习的人工智能学习路径。除了教师培训,IBM还将为学生提供灵活和适应性强的资源,包括免费的在线生成式人工智能和Red Hat开源技术课程。

全球技能差距是成功应用人工智能和数字化技术的一个重要障碍,不仅影响技术领域的专家,还影响各行各业。这一新举措是建立在IBM已有的承诺之上,即到2030年培训3000万人的基础上,旨在应对当今劳动力面临的紧迫需求。

