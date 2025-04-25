郭明錤：iPhone17有望全系配12GB内存！但，有个前提……

据苹果供应链分析师郭明錤透露，传闻中的超薄“iPhone 17 Air”将与其他 iPhone 17 系列产品一样，配备 12GB 的运行内存。

近来，关于 iPhone 17 Air 的传闻、爆料层出不穷，这款产品的推出也意味着苹果准备彻底改变其产品线，该款手机采用超薄设计，厚度仅为5.5 毫米，并配备12GB RAM ，与 iPhone 17 Pro 机型相同。至于基础款 iPhone 17 机型，郭明錤表示苹果可能会为其配备12GB RAM，但前提是供应情况允许。苹果的最终决定得等到下个月，届时相关产品将开始大规模生产。如果供应链困难持续存在，基本型号将维持目前的 8GB RAM。

根据比较新传言，iPhone 17 Air 将取代产品线中的“Plus”版本，但它不是简单的变体，而从性能角度来看将是一款高端产品。与此前的 iPhone 16 Plus 不同，它的处理器和 RAM 与基础型号一直，而 Apple 的新策略旨在明确区分 Air。分析师郭明錤证实，RAM 将是这一差异化的关键因素之一：iPhone 17 Air 在内存方面将与 Pro 保持一致，如果供应没有改善，基础型号将暂时“落后”。

RAM 的提升不仅对整体性能起到非常大的作用，而且对于支持 iOS 19 预期的新功能也至关重要。其中，最重要的一项是在使用外部显示器时支持 iPhone 上类似 Stage Manager 的界面 —— 这将需要更大的内存来确保流畅、无延迟的多任务体验，类似于 iPad 和 Mac 目前的情况。

RAM 容量的提升将为苹果的主要供应商带来巨大的利益，但同时也会推高制造成本。这可能会导致新款 iPhone 的价格上涨，不过，到目前为止，苹果尚未明确将采取何种商业策略。

目前，所有 iPhone 16 型号均配备 8GB RAM —— 尽管 Android 竞争对手已经提供了更大的数量。不过，得益于 A18 系列芯片，iPhone 的性能表现依旧很出色。而 iPhone 17 Air 和 Pro 的 RAM 跃升至 12GB 之后，将在多任务处理方面更具优势，预计将会让苹果在与三星等其他优质 Android 手机的竞争中更具优势。

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