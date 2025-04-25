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郭明錤：iPhone17有望全系配12GB内存！但，有个前提……

2025-04-25 16:45 · 稿源：站长之家

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据苹果供应链分析师郭明錤透露，传闻中的超薄“iPhone 17 Air”将与其他 iPhone 17 系列产品一样，配备 12GB 的运行内存。

近来，关于 iPhone 17 Air 的传闻、爆料层出不穷，这款产品的推出也意味着苹果准备彻底改变其产品线，该款手机采用超薄设计，厚度仅为5.5 毫米，并配备12GB RAM ，与 iPhone 17 Pro 机型相同。至于基础款 iPhone 17 机型，郭明錤表示苹果可能会为其配备12GB RAM，但前提是供应情况允许。苹果的最终决定得等到下个月，届时相关产品将开始大规模生产。如果供应链困难持续存在，基本型号将维持目前的 8GB RAM。

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根据比较新传言，iPhone 17 Air 将取代产品线中的“Plus”版本，但它不是简单的变体，而从性能角度来看将是一款高端产品。与此前的 iPhone 16 Plus 不同，它的处理器和 RAM 与基础型号一直，而 Apple 的新策略旨在明确区分 Air。分析师郭明錤证实，RAM 将是这一差异化的关键因素之一：iPhone 17 Air 在内存方面将与 Pro 保持一致，如果供应没有改善，基础型号将暂时“落后”。

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RAM 的提升不仅对整体性能起到非常大的作用，而且对于支持 iOS 19 预期的新功能也至关重要。其中，最重要的一项是在使用外部显示器时支持 iPhone 上类似 Stage Manager 的界面 —— 这将需要更大的内存来确保流畅、无延迟的多任务体验，类似于 iPad 和 Mac 目前的情况。

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RAM 容量的提升将为苹果的主要供应商带来巨大的利益，但同时也会推高制造成本。这可能会导致新款 iPhone 的价格上涨，不过，到目前为止，苹果尚未明确将采取何种商业策略。

目前，所有 iPhone 16 型号均配备 8GB RAM —— 尽管 Android 竞争对手已经提供了更大的数量。不过，得益于 A18 系列芯片，iPhone 的性能表现依旧很出色。而 iPhone 17 Air 和 Pro 的 RAM 跃升至 12GB 之后，将在多任务处理方面更具优势，预计将会让苹果在与三星等其他优质 Android 手机的竞争中更具优势。

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