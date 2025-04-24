Meta AI眼镜“实时翻译”功能全面开放，不联网也能用！

据 The Verge 等外媒当地时间 23 日报道，Meta 正在将包括实时翻译在内的各种 AI 功能扩展应用到雷朋智能眼镜当中。据悉，此前此前仅向“抢先体验计划”用户提供的实时翻译、通过 Instagram 发送消息和进行通话、基于周边视觉信息与 “Meta AI” 进行对话等功能，现在都将面向普通用户开放。

实时翻译、通过 Instagram 发送消息和拨打电话、以及根据周围环境视觉信息与“元AI”对话等此前仅对“抢先体验计划”用户开放的功能，现在将向普通用户开放。

去年 10 月，实时翻译功能在 “Meta Connect 2024” 活动中初次公开亮相。通过这一功能，可以实时翻译英语、法语、意大利语和西班牙语之间的对话，并以用户选择的语言播放。用户下载语言包后，即使没有联网（WiFi 或通信数据）也能使用，被认为是“出行好伴侣”。

这项功能将于 23 日起，面向所有雷朋 AI 眼镜在售市场推出。此外，Meta 还推出了雷朋智能眼镜的新配色镜片组合。

与此同时，Meta 还介绍了一些即将推出的其他功能 —— 通过实时监测用户行为，从而实现更自然对话的 “Live AI” 功能，也即将面向美国和加拿大的普通用户推出；通过智能眼镜在 Instagram 上收发照片、语音、视频以及进行通话的功能也有望很快推出。

Meta 还解释说，与 Spotify、Amazon Music、Shazam 和 Apple Music 等音乐应软件的集成正在扩展到美国和加拿大以外的地区。不过，提供正在收听的音乐的额外信息这一功能，目前仍仅适用于设置为英语的用户。

据悉，Meta AI 已于本月初在英国推出，预计下周起推及至整个欧盟 ( EU )。此外，雷朋 AI 眼镜未来还将在墨西哥、印度和阿拉伯联合酋长国 ( UAE )上市。

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