美国网购市场动荡，希音、Temu 率先在美开启“涨价潮”！

很快，你在 Shein 和 Temu 上最喜欢的便宜商品可能就不再那么便宜了。特朗普任期内的一项重大政策变化正在撼动网购市场，且影响迅速。

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息:Shein 和 Temu 已开始在 2025 年 5 月 2 日生效的 120% 新关税之前提高了价格。多年来，这些来自中国零售商一直受益于“较低限度豁免”—— 价值低于 800 美元的商品进口到美国而无需缴纳任何关税。

这一历史将在下周被彻底改写 —— 美国的消费者们已经感受到了影响，Temu 上的两把露台椅子的价格一夜之间从 61.72 美元涨到了 70.17 美元、Shein 上的一套泳衣价格从 4.39 美元飙升至 8.39 美元，涨幅高达 91%……不过呢，价格上涨并未波及全线产品。有些商品，比如 Temu 上的智能戒指，反而还便宜了几美元。

但总体趋势很明显：消费者的口袋即将变得更瘪了！

实际上，Shein 和 Temu 早在上周就已经警告消费者们在关税生效之前囤货了。Temu 此前在其官网告知用户：由于近期全球贸易规则和关税的变化，他们的运营费用有所增加。因此，进行价格调整。

本月初，特朗普签署的一项行政命令让“较低限度豁免”成为了历史。如今，那些获批进口的商品不仅要被征收“重税”，还要接受更加严格的审查 —— 除了加税外，新规还将迫使美国海关官员每天额外随机检查 100 万个包裹。

实际上，这些变化带来的负担，并不会落在那些昂贵品买家身上，只有低收入的美国人才是“受害者” —— 根据加州大学洛杉矶分校和耶鲁大学经济学家的研究显示，48% 的包裹寄到了美国最贫穷的地区，只有 22% 的包裹送往最富裕的地区。

这表明 Shein 和 Temu 等网站不仅仅是快时尚，它们还是精打细算的美国人必不可少的购物平台。

由于新关税，许多家庭可能会发现曾经能以便宜价格购买的基本服装、家居用品和日常必需品变得更难负担了。这不仅仅是 Shein 和 Temu 前进道路上的一个障碍，还可能对整个低成本电子商务模式造成重组。

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