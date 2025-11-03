首页 > 业界 > 关键词  > 文章搜索最新资讯  > 正文

在传统搜索流量下滑超40%的今天，忽视GEO优化可能意味着品牌在AI世界中的“集体失语”。

“去年我们的水产品出口还主要依赖展会与传统B2B平台，今年启动GEO布局后，北美大客户询盘占比显著提升。”一位澄迈海产品加工企业外贸负责人分享道。这一变化背后，是2025年全球采购市场正在发生的结构性变革——

当传统外贸企业仍聚焦SEO优化时，国际买家已转向生成式AI工具，通过具象化需求描述直接获取供应商匹配信息。

GEO

GEO革命:从搜索排名到AI引用的范式转移

随着生成式AI全面渗透信息获取场景，品牌在AI平台的曝光力直接影响市场竞争力。《2025AI营销趋势研究报告》显示，72%的消费者会通过AI搜索获取品牌信息，而未进行AI曝光监测的品牌，其内容优化效率较同行低63%，错失近半数潜在流量。

GEO与SEO的核心区别

何为GEO?即生成式引擎优化（Generative Engine Optimization），是针对deepseek、豆包等主流AI平台的算法逻辑、内容理解机制，对品牌信息进行精准优化的营销模式。

与传统SEO相比，两者存在根本性差异:

  • SEO追求在搜索结果页面中的排名提升，核心是争夺“书架前排”，让用户主动翻阅

  • GEO则致力于让品牌信息被AI识别并引用，目标是成为AI系统认可的“权威信源”

这种差异的背后是用户行为的深刻变革。2025年数据显示，67%的B2B决策者已习惯通过AI获取供应商信息，超40%的谷歌查询会直接显示AI生成答案。

为什么GEO成为品牌必选项?

谷歌GEO早已不是“加分项”，而是外贸企业站稳海外市场的“必选项”，其价值体现在外贸获客的全链路中。

流量转移的必然选择

外贸搜索市场正经历结构性重构——AI搜索平台已占据68%的市场流量，而传统搜索流量在一年半内下滑42%。

更关键的是，AI搜索的用户意图更准确。海外买家通过AI查询供应商时，平均输入23个词，远超传统搜索的3-4个词。

这种需求背后是更高的转化可能性，数据显示，AI引擎带来的官网访客，下单概率是传统谷歌自然流量的6.3倍。

应对“第二页消亡”的残酷现实

AI搜索彻底改变了信息呈现方式。在传统搜索引擎中，品牌即使没有被算法优先推荐，但信息仍能在次级页面被用户看见。

然而AI搜索彻底删除了这个“第二页”，它的响应是唯一性、生成式、结论化的。品牌面临的将不再是“排名靠后”，而是彻底的“消失”。

“不被AI认知”直接等同于“不被消费者看见”。

GEO优化的三大实施策略

构建权威信源网络

权威性在谷歌GEO中的权重占比高达40%。外贸企业可通过多重路径构建权威信号:引用行业权威数据如ISO标准、联合国贸易报告等;展示行业协会认证、专利证书等资质文件。

AI对权威性的判断更注重具象化证据，空泛的“十年经验”表述远不如“服务30个国家200家企业”的具体数据更有说服力。

内容结构化与模块化

结构化数据是AI理解内容的“通用语言”。生成式AI依赖结构化信息解析数据，企业需通过Schema.org标准的JSON-LD标记，将产品参数、认证资质等核心信息转化为机器可读的知识单元。

同时，将内容拆分为独立模块，采用“问题-证据-结论”的三段式架构，避免大段冗长文字，显著提升AI引用的概率。

多平台语义适配

GEO优化要求同时针对多种AI平台进行内容适配。不同生成式AI搜索引擎拥有各自独特的训练数据、响应逻辑和信息源，这让品牌在不同平台上的“认知表现”呈现巨大差异。

举例来说，某美妆品牌在A平台提及率达70%，在B平台却不足20%。因此，理解不同平台的AI模型，对于制定有效的GEO优化策略至关重要。

微信截图_20251021093304.png

AIBase GEO工具:品牌可见度的实时监测平台

面对单个平台每天数千万次的AI搜索提问，依靠人力手动搜索“盲测”品牌在AI回答中的提及率，样本量极其有限。AIBase的GEO排名查询工具（https://app.aibase.com/zh/tools/geo）正是针对这种新趋势打造的专业AI排名监控工具。

核心功能解读

该工具的独特价值在于它能做多平台同步检测，一次检测覆盖豆包、DeepSeek、文心一言、腾讯元宝、通义千问等主流AI平台。

它不仅统计结果，还能深入展示AI对话的详细内容，让用户直观了解AI在回答中是如何描述品牌，是否与竞品同时出现，以及回答的上下文是否正面、准确。

这让GEO优化从“是否出现”进一步提升到“如何被呈现”。

实战应用场景

通过该工具，品牌可以获取总检测次数、推荐次数、曝光次数和曝光率等关键指标。这些数据直观反映了品牌的AI生态存在感，帮助品牌主快速判断优化效果。

例如，在“哪家AI产品导航站点比较好用?”的问题中，品牌可以清晰看到AI回答中是否推荐了自己，如何描述，以及与其他工具的对比情况。

这些信息对于判断品牌形象和优化方向至关重要。

GEO优化的未来展望

随着AI技术不断发展，GEO优化也将持续演进。多模态GEO优化（视频、音频、图文结合）将成为竞争焦点。

高壁垒行业（医疗、金融）将出现更多专精GEO服务商。企业应尽早布局GEO优化，将其纳入整体品牌传播战略。

2025年的全球贸易市场，AI搜索的月活跃设备已突破18亿台，大部分头部外贸企业已将GEO纳入核心营销战略。

对广大企业而言，GEO不是可选项，而是适应时代的必答题。

数据显示，布局海外GEO的澄迈水产企业三个月内北美市场精准询盘量激增180%，其中八成源自规模以上采购商。这一结果印证了GEO作为新型获客工具的商业价值。

AI搜索已不再是未来的概念，而是当下的现实。当潜在客户通过AI检索供应商时，企业能否进入推荐序列，直接决定了品牌的生存空间。

GEO优化已从营销补充项，升级为企业在AI时代竞争破局的核心策略。

