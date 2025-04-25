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Adobe 发布 Firefly 系列产品，涵盖图片、视频、矢量等

2025-04-25 17:19 · 稿源：站长之家

Adobe Firefly，萤火虫，生成式AI，人工智能，图片生成

Adobe 推出了全新的创意平台 “Firefly” 系列，构建了一个从内容构思到制作的整个过程都能在同一空间内完成处理的环境。

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日 消息:25 日，Adobe 宣布，正式推出 “Firefly” 应用程序以及一系列模型，通过这一平台，用户能够利用 AI 生成图像、视频、音频和矢量，并且可以与 Adobe 的各类创意应用程序联动使用。目前，可在网页上即时使用，移动应用程序也即将推出。

“Firefly” 与 Photoshop、Premiere Pro、Express 等主要应用程序相集成，在内容构思、反复编辑以及制作的所有阶段，都能提供准确的创作控制功能。通过人工智能，甚至可以设置图像或视频的拍摄角度、起始和结束帧、风格以及结构等。

本次公开的核心模型包括用于生成写实图像的 Firefly Image Model 4、Firefly Image Model 4 Ultra，及其注重细节的超高清版本，还有能够基于文本和图像生成视频的 Firefly 视频模型。这些模型均支持 2K 及 1800 像素的分辨率，提供可直接用于商业用途的高质量内容。

Adobe 还正式推出了基于文本的矢量生成模型。用户可以利用该模型提高标志、图标、图案等矢量图形的创作效率。其特点是只需简单的语句，便可制作出可编辑的矢量图像。

创意 创业 创新

此外，Adobe 正在与 OpenAI、谷歌云合作，以扩展生成式人工智能生态系统，未来还计划引入更多合作伙伴的模型，如 Ideogram、Luma、Pika、Runway 等。用户可以查看使用了哪些模型，并且生成的内容会自动附上版权信息。

Adobe 还发布了面向企业的 “Firefly” 服务。通过生成式 AI 和应用程序编程接口（API），能够实现跨多种渠道的内容自动生成、图像编辑、基于文本的视频制作等功能，还将陆续引入 Photoshop API、文本及图像转视频 API 等新功能。

目前，包括埃森哲（Accenture）、百事公司（PepsiCo）、雅诗兰黛（Estée Lauder）等在内的全球品牌已经引入了该服务，以提高内容制作速度并增强营销生产力。企业可以指定特定的合作伙伴模型，实现组织内部人工智能使用的标准化。

Adobe 数字媒体部门总裁 David Wadhwani 表示：“Firefly 通过在单一空间内提供图像、视频、音频和矢量生成功能，将为基于人工智能的创意制作体验带来革新。” 他还称：“通过整合新的 Firefly 模型和合作伙伴模型，用户将能够做出实现自己创意愿景的佳选。”

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