印度 IT 服务提供商 Wipro 推出 Wipro ai360：未来三年在人工智能领域投资 10 亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 7月13日消息:印度 IT 服务提供商 Wipro 周三宣布计划在未来三年内投资 10 亿美元用于人工智能(AI)领域。该投资将重点扩展 AI、大数据和分析解决方案,以及开发新的研发平台,公司在一份交易文件中表示。

图片来自 Wipro

此前不到一周,竞争对手塔塔咨询服务公司表示计划培训 2.5 万名工程师,使其获得微软的 Azure 开放 AI 认证。

自从由微软支持的 OpenAI 的生成式 AI 聊天机器人 ChatGPT 在 2022 年底风靡全球以来,从银行到大型科技公司,全球各公司都在加大对 AI 的投资力度。

该公司还推出了 Wipro ai360,其 AI 优先创新生态系统,并表示将在未来 12 个月内培训约 25 万名员工的 AI 知识。目标是将人工智能集成到内部使用并提供给客户的每个平台、每个工具和每个解决方案中。

Wipro 首席执行官 Thierry Delaporte 表示:「特别是随着生成式 AI 的出现,我们预计未来所有行业都会发生根本性的变革。」

Wipro 公司是一家总部位于印度班加罗尔的跨国 IT 咨询及 IT 服务管理公司。它本来也从事其他非 IT 服务业务,但 2013 年 3 月 31 日非 IT 服务部门分离出来形成 Wipro Enterprises Limited,母公司则主攻 IT 服务业。

