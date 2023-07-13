印度 IT 服务提供商 Wipro 推出 Wipro ai360：未来三年在人工智能领域投资 10 亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 7月13日消息:印度 IT 服务提供商 Wipro 周三宣布计划在未来三年内投资 10 亿美元用于人工智能（AI）领域。该投资将重点扩展 AI、大数据和分析解决方案，以及开发新的研发平台，公司在一份交易文件中表示。

图片来自 Wipro

此前不到一周，竞争对手塔塔咨询服务公司表示计划培训 2.5 万名工程师，使其获得微软的 Azure 开放 AI 认证。

自从由微软支持的 OpenAI 的生成式 AI 聊天机器人 ChatGPT 在 2022 年底风靡全球以来，从银行到大型科技公司，全球各公司都在加大对 AI 的投资力度。

该公司还推出了 Wipro ai360，其 AI 优先创新生态系统，并表示将在未来 12 个月内培训约 25 万名员工的 AI 知识。目标是将人工智能集成到内部使用并提供给客户的每个平台、每个工具和每个解决方案中。

Wipro 首席执行官 Thierry Delaporte 表示：「特别是随着生成式 AI 的出现，我们预计未来所有行业都会发生根本性的变革。」

Wipro 公司是一家总部位于印度班加罗尔的跨国 IT 咨询及 IT 服务管理公司。它本来也从事其他非 IT 服务业务，但 2013 年 3 月 31 日非 IT 服务部门分离出来形成 Wipro Enterprises Limited，母公司则主攻 IT 服务业。

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