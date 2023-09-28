Jony Ive、OpenAI、孙正义三方合作 10 亿美元风投项目：或打造「人工智能版 iPhone」

站长之家(ChinaZ.com) 9月28日消息:据 FT 报道，前苹果设计师 Jony Ive 和 OpenAI 的 Sam Altman 正在与软银 CEO 孙正义进行高级谈判，计划推出一项价值 10 亿美元的风险投资项目，打造「人工智能版 iPhone」。此前有消息称，Jony Ive 和 Sam Altman 正在商讨开发一款人工智能设备。

FT 报道称，Sam Altman 希望 Jony Ive 的设计公司 LoveFrom 协助开发 ChatGPT 创建者的第一个消费类设备。从付费文章中可以看到：

两位人士表示，Sam Altman 和 Jony Ive 在后者旧金山工作室举行了头脑风暴会议，探讨基于 OpenAI 技术的新型消费产品可能是什么样子。 他们希望为与人工智能交互创造更自然、更直观的用户体验，就像 iPhone 在触摸屏计算方面的创新释放了移动互联网的大众市场潜力一样。 目前确定设计或设备的过程仍处于早期阶段，有许多不同的想法。

据悉孙正义已参与部分讨论，并围绕软银、Altman OpenAI 和 Ive LoveFrom 设计公司创建一家公司。

据报道，孙正义希望英国芯片设计公司 Arm 扮演核心角色，软银持有 90% 的股份。此外，孙正义还提供了 10 亿美元的投资计划。

Jony Ive 曾对智能手机用户行为上瘾感到担忧，并将这个项目视为一个机会来创造一种与电脑互动方式，不再依赖屏幕。

知情人士称讨论「严肃」，但尚未达成任何协议，在官方公告之前可能需要几个月时间。任何相关设备都可能要等数年后才能推出。

2019 年 Jony Ive 离开苹果开始 LoveFrom 工作，并聘请至少四名他在苹果时期的同事加入该公司，包括 Wan Si， Chris Wilson， Patch Kessler， and Jeff Tiller。

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