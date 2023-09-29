ChatGPT 联合创始人 Greg Brockman 在 UND 谈论人工智能的未来

站长之家(ChinaZ.com) 9月28日消息:当 UND 校长 Andrew Armacost 和 Greg Brockman 进行对话时，他估计大约有 550 人在听众席上。

这场访谈在 UND 纪念联盟大厅举行，围绕着 Brockman 的过去和人工智能的未来展开。「我们很高兴你能来到这里，」Armacost 在开始谈话时说。

Brockman 是 ChatGPT 的联合创始人和 OpenAI 的联合创始人，他是北达科他州人。在汤普森长大并就读于红河高中的 Brockman 从小就对数学产生了浓厚的兴趣。他参加了数学竞赛，进行了一项中学的独立研究，并在高中时获得驾驶执照后参加了 UND 的课程。

Brockman 说他想走一条不同于其他人的道路，并鼓励听众中的学生也要追随自己特定的道路。

他说：「如果有人想找到他们的热情所在，并且不想走平凡的路，那么这条路应该是独一无二的，应该是适合自己的。」

正如 Brockman 所说的那样，当 OpenAI 成立时，团队「陷入了困境」，他说：「你可以看到即将发生的事情的雏形。」

ChatGPT 的首次推出意味着「低调的研究预览」，Brockman 说。而结果是相反的。仅在五天内就有约一百万人下载了它。

Brockman 说，OpenAI 的目标是最终创建通用人工智能，即 AGI。即使没有 OpenAI 和 ChatGPT，他说人工智能也会以某种方式取得进步。

他说：「我认为这项技术是如此受欢迎，它将与我们同行或不同步地发展。但我们能做的，我们所有人能做的，就是帮助指引它，帮助决定我们想要如何将其与社会融合，我们想要如何与它合作，我们想要如何将其与我们的生活融合。」

ChatGPT 仍在成长中。它会有错误需要解决，但 Brockman 说，未来该程序可能会带来超级智能，这应该以协调的方式来处理。对 Brockman 来说，这种协调在于国际、跨政府的防护栏和监督。尽管他承认这个想法可能会让他被嘲笑，但他认为这对于人工智能的未来至关重要。

他说：「世界不是一个静止的地方。」人工智能的世界「不全是好的」，Brockman 解释道。人工智能既有风险也有好处，重要的是要保持平衡并权衡利弊得失。最终，人工智能将继续发展，未来十年它可能会与现在有很大的不同。

Brockman 鼓励每个人对这项技术感到兴奋，以及如何把握它的力量，像使用魔法一样。

他说：「每个人都可以成为魔术师。」

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