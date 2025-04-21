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荣耀GT Pro首发骁龙8领先版 跑分破344万

2025-04-21 09:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月21日 消息:此前，荣耀GT Pro以一份高达344万的跑分成绩成为焦点，这一成绩一度引发了关于其跑分真实性的讨论，其中安兔兔等评测平台就曾指出该跑分数据显得颇为惊人。

随着更多细节的曝光，荣耀GT Pro的真实面貌逐渐浮出水面。原来，这款手机之所以能够取得如此高的跑分成绩，是因为它全球首发了搭载了更强性能的骁龙8至尊领先版处理器。根据Geekbench平台最新曝光的跑分数据，骁龙8至尊领先版的CPU主频已提升至4.47GHz，相较于普通版本的4.32GHz有了显著提升，为手机性能的飞跃奠定了坚实基础。

除了处理器之外，荣耀GT Pro在硬件配置上同样不遗余力。它配备了LPDDR5X Ultra高速内存以及UFS4.1闪存，共同构成了当前手机市场上最顶尖的性能三件套。更为难得的是，荣耀还针对这款手机进行了软硬件的深度协同调优，确保了每一分性能都能得到充分释放。正是这些因素的共同作用，才使得荣耀GT Pro能够一举突破344万的历史最高跑分纪录。

现出色。它采用了144Hz高刷新率直屏设计，支持3D超声波指纹识别技术;配备了双1216超大对称扬声器和双频GPS、三频北斗定位系统;同时还支持90W有线闪充技术，为用户带来了全方位的极致体验。

随着发布日期的临近，荣耀GT Pro的更多细节也逐渐浮出水面。据悉，这款备受期待的新机将于4月23日正式与消费者见面。在价格方面，考虑到荣耀一贯以来的高性价比策略以及荣耀GT Pro在硬件配置上的豪华阵容，预计其售价也将具有相当的竞争力。

跑分破344万历史最高！荣耀GT Pro首发骁龙8至尊领先版

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