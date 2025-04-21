REDMI Turbo 4 Pro外观公布 配备金属边框

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日 消息:REDMI品牌近日正式宣布，旗下全新机型Turbo4Pro将于4月24日19:00揭开神秘面纱。随着发布日期的临近，官方终于揭晓了这款新机的外观设计，引发了广泛关注。

Turbo4Pro在外观设计上延续了Turbo4的整体风格，但细节之处却进行了显著升级。最引人注目的是，该机采用了同档机型中少见的金属边框，不仅提升了整体质感，更增强了耐用性。背壳部分，Turbo4Pro选用了旗舰级柔雾玻璃材质，触感细腻且不易沾染指纹，为用户带来更加舒适的使用体验。

在屏幕设计上，Turbo4Pro同样不遗余力。正面屏幕升级为旗舰级大R角设计，配合超窄视觉等边方案，使得视觉效果更加协调统一，甚至让人联想到小米15Plus的精致感。

REDMI品牌产品负责人王腾在介绍中强调，Turbo4Pro在产品力上实现了全面升级，以“小K”的能力打造出超越标准版的Pro级体验。在配置方面，Turbo4Pro更是诚意满满，首发搭载了第四代骁龙8s芯片，这是骁龙8s系列首次采用全大核方案，GPU性能与骁龙8至尊版Adreno830同代的Adreno825相媲美。

屏幕方面，Turbo4Pro配备了一块6.83英寸1.5K LTPS直屏，搭配金属中框和光学指纹识别技术，为用户带来更加流畅的操作体验。后置摄像头方面，该机采用了5000万像素主摄搭配800万像素副摄的双摄组合，满足用户多样化的拍摄需求。

在续航能力上，Turbo4Pro内置了一块7550mAh的大容量电池，并支持90W快充技术，让用户无需担心电量问题，随时随地保持在线状态。

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