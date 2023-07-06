Steam Deck掌机已认证可玩游戏超过10000款

随着每次更新，Valve的Steam Deck都在优化和改进，以支持更多的PC游戏，导致每个月都有更多的游戏被评为“可玩”或“验证”状态。除此之外，游戏开发者现在也在考虑Steam Deck的优化，这意味着游戏更新也可以帮助游戏达到“验证”状态。

现在，Valve的Steam Deck已经有超过3500个验证游戏和超过6600个可玩游戏。这意味着PC玩家现在可以在Valve的Linux驱动的Steam Deck上享受超过10000个PC游戏，展示了这款掌机提供的巨大的游戏兼容性。

Valve的Steam Deck依赖于一个叫做Proton的兼容层来在其定制的Linux系统上运行Windows游戏。目前，Steam上有3142个游戏被列为“不支持”Steam Deck，因为这些游戏被认为无法在该设备上运行。这个列表被VR游戏人为地夸大了，因为Valve的Steam Deck不支持VR，但是很多流行的游戏，比如蝙蝠侠:阿甘城市，也包含在这个列表中。

要想让游戏成为Steam Deck验证游戏，游戏需要满足以下标准:

输入 - 游戏应该有完整的控制器支持，使用合适的控制器输入图标，并在需要时自动弹出屏幕键盘。

显示 - 游戏应该支持Steam Deck的默认分辨率（1280x800或1280x720），有良好的默认设置，并且文字应该清晰可读。

无缝 - 游戏不应该显示任何兼容性警告，如果有启动器，它应该可以用控制器导航。

系统支持 - 如果通过Proton运行，游戏及其所有中间件都应该被Proton支持。这包括反作弊支持。

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