雅虎总流量仍位居全球前五考虑重新上市 人工智能将带来新机遇

站长之家(ChinaZ.com) 7月4日消息:2017 年雅虎被 Verizon 收购后，从公开市场撤出，如今正在考虑重新上市。雅虎首席执行官 Jim Lanzone 表示，他计划再次将该公司进行首次公开募股，希望让这家互联网服务公司回到昔日的辉煌。

根据 Financial Times 一篇采访中的报道，Lanzone 表示，公司已经做好了拟议 IPO 的准备。他表示雅虎在财务上「准备就绪」，拥有出色的资产负债表，并指出公司「盈利能力非常强」。

不过，这位首席执行官还提到了私人公司结构所赋予的特权。据报道称，Lanzone 表示私人化使得公司能够进行必要的结构调整，创造了一系列业务单元。

雅虎于 1996 年 4 月首次上市，成为当时最有价值的互联网服务公司之一，拥有搜索和电子邮件服务。在 2017 年以 48.3 亿美元收购雅虎后，电信巨头 Verizon 于 2021 年 9 月将该公司剥离，作为其出售媒体资产的一部分。私募股权公司 Apollo 收购了 Verizon 的媒体资产，包括雅虎和 AOL，并将其整合为一个名为 Yahoo! 的新实体。

多年来，在两个所有者的管理下，雅虎一直在失去市场份额和受欢迎度。Lanzone 告诉 Financial Times，即使现在，雅虎的总流量目前仍然位居全球前五，并且在搜索市场上排名第三，仅次于 Alphabet 公司的 Google 和微软公司的 Bing。

雅虎拥有 30 多个品牌或业务单元，其中最大的品牌包括雅虎财经、雅虎体育、雅虎新闻和雅虎邮件。它还拥有其他新闻网站，如 TechCrunch。

这位首席执行官还表示，雅虎将积极考虑在相关领域进行收购，以实现横向整合。他说，尽管该集团在搜索领域仍然排名前三，但规模太小，无法与谷歌和微软的 Bing 竞争。他希望能够重回到那个位置，并表示对人工智能为每种产品带来新机遇的前景非常乐观。

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