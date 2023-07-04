日本希望 AI 促进经济增长 倾向于采用比欧盟更宽松的人工智能法规

站长之家(ChinaZ.com) 7月4日消息:根据一位了解相关讨论的官员透露，日本在人工智能（AI）使用方面的规定倾向于比欧盟更为宽松。日本希望利用这项技术促进经济增长，并在先进芯片领域成为领导者。

这位官员表示，到年底，日本计划制定一种可能更接近美国态度而非欧盟所倡导的严格规则的 AI 方法。日本的宽松态度可能削弱欧盟建立其规则作为全球基准的努力，其中包括要求企业公开用于训练生成文本和图形等内容的 AI 系统的版权材料。

欧盟产业负责人 Thierry Breton 本周访问东京，以推动欧盟在 AI 规则制定方面的方法，并加深在半导体领域的合作。

该官员没有详细说明日本的规则可能与欧盟的规则有何不同之处。

日本政府 AI 战略委员会主席、东京大学教授松尾丰表示，欧盟的规则「有点太严格」，称「几乎不可能」明确指定用于深度学习的受版权保护材料。松尾教授还担任日本深度学习协会主席，是孙正义软银集团董事会独立董事。

由微软支持的初创企业 OpenAI 等公司在生成式人工智能方面取得的进展引发了人们的兴奋和关注，因为这些技术有潜力改变商业和社会。

AI 是美国及其盟友国家与中国竞相发展的领域之一，包括先进半导体和量子计算机等技术的竞争。

「有些事情确实令人担忧，我认为这些问题可能对任何国家来说都应该是关切的，」Breton 表示。他说：「与像日本或美国这样的志同道合的伙伴和朋友一起，我认为解释我们的做法是很重要的。」他指的是欧盟的监管方法。

对于日本来说，AI 可以帮助应对人口减少导致的劳动力短缺问题。这还可能刺激对高级芯片的需求，该芯片是由政府支持政策的初创企业 Rapidus 计划生产的一部分。该工业政策旨在重新夺回日本在技术领域的领先地位。

专家表示，与美国相比，日本的计算能力（即用于训练 AI 的图形处理单元（GPUs）的可用性）远远落后。

松尾丰教授表示：「如果你将日本的 GPU 增加 10 倍，可能仍然不及 OpenAI 所拥有的数量。」

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