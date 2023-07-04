Stability AI CEO：五年内将不再有人类程序员 明年年底 ChatGPT 可在手机上离线使用

站长之家(ChinaZ.com) 7月4日消息:随着人工智能 (AI) 日益改变我们的世界，Stability AI 创始人兼首席执行官 Emad Mostaque 做出了一个颇具争议性的预测：「五年内将不再有程序员。」这位具有未来洞察力的 CEO 似乎展望了一个由 AI 能力塑造的近未来。

Mostaque 在与 Peter H. Diamandis 进行的 Moonshots and Mindsets 播客的采访中谈到了 AI 行业的现状和他的愿景。他表示，他的愿景只能预测未来五年。

Mostaque 得出结论，人类程序者的未来并不乐观，这一观点有一些证据支持。GitHub 的数据显示，「目前 41% 的代码是由 AI 生成的。」Mostaque 评论道。更有趣的是，「在三个月内，我们在 GitHub 上超过了比特币和以太坊，并且在那里获得了一定的流行度」，这证明了 AI 在加密货币之上的日益流行。

Stability AI 是 Stable Diffusion 背后的公司，它是全球最受欢迎的开源图像生成器。然而，该公司的雄心壮志包括多个项目，涵盖多个领域，从构建蛋白质折叠、DNA 分析和化学反应模型，到语言模型和视听数据处理。

Stability AI 表示，他们的目标是为「社会操作系统」构建基本组件。

展望近期未来，Mostaque 设想我们的沟通方式和获取信息的方式将发生突破性变化。「明年年底之前」，他说，「我相信你将可以在没有互联网连接的手机上使用 ChatGPT。」随着 AI 模型完全离线存在于手机上，我们的对话互动可能会发生根本性的转变。

尽管 AI 取得了快速进展，人们仍对其在世界上的潜在影响表示担忧。Stability AI 通过构建个性化模型来应对这一挑战。他们的目标是使每个个体、公司或文化都拥有一个反映他们自己叙事和独特观点的 AI 系统。

Mostaque 解释说，将 AI 分散化是他们战略的关键，确保 AI 技术造福个人而不是对抗他们，这与加密货币的理念非常相似。

Mostaque 强调了他的公司致力于透明度，并坚信民主化获取 AI 技术的重要性。除了 Stable Diffusion 之外，Mostaque 的团队还开源了大型语言模型，他表示这些模型已被下载超过 2500 万次。

人们对于工作安全性的担忧不可避免地浮现出来。在这方面，Emad Mostaque 描绘了一个不同的图景。就像以太坊的联合创始人 Vitalik Buterin 曾经以「就业的破坏者，创造更好工作的创造者」的口吻反驳了工作消失的担忧一样，Mostaque 以类似的乐观态度看待人工智能革命。他将 AI 视为提升人类潜力的工具，而不是将其消灭的威胁。

「人类就是人类。给他们带来创造最大价值的信息，你就会改变世界。」

（举报）