GitHub 调查显示 92% 的程序员使用人工智能编码工具

站长之家(ChinaZ.com) 6月15日消息:据微软旗下 GitHub 进行的一项调查显示，在参与调查的 500 名程序员中，有 92% 的人表示在工作中使用过人工智能工具。

调查还发现，70% 的使用 AI 工具的受访者表示他们从中获得了好处。

GitHub 首席产品官 Inbal Shani 表示：「我们与 Wakefield Research 合作，对 500 名美国企业公司的开发人员进行了调查。」调查发现，80% 的开发人员认为 AI 编码工具将增强团队协作能力。

GitHub 表示：「70% 的人表示 AI 编码工具将为他们提供工作优势，并提到更好的代码质量、完成时间以及解决 Bug 等是他们预期的主要好处。」

尽管这些工具可以帮助程序员快速创建和调试代码，但调查揭示出仅仅以代码量来衡量生产力可能不是最合适的指标。

GitHub 表示：「开发人员表示，AI 编码工具可以帮助他们满足现有的绩效标准，提高代码质量、输出速度以及减少生产级别的事故。」

像 OpenAI 的 ChatGPT 这样的大型语言模型的受欢迎程度引发了关于其在编写和编辑代码方面的熟练程度的疑问。2023 年 2 月，一支谷歌团队测试了 ChatGPT，看它是否能通过谷歌的编程面试以符合成为谷歌工程师的资格。

该团队通过向 ChatGPT 提问谷歌在程序员职位面试中使用的问题，将其与谷歌自己的 LaMDA AI 进行比较。他们写道：「令人惊讶的是，ChatGPT 在应聘编程职位时被录用为 3 级。」

尽管这一级别被认为是初级职位，但申请者需要正确回答与编程和谷歌运营方式相关的问题，这要求他们具备深入的编程知识。该职位的年薪约为 18.3 万美元。

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