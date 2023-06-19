亚马逊确认今年不会举办 re:MARS 机器人和人工智能大会

站长之家(ChinaZ.com) 6月19日消息:亚马逊公司确认，今年不计划举办涉及机器人和太空等尖端技术的 re:MARS 会议，而是将这些主题纳入其现有的 AWS 云服务的活动安排中。

这家科技巨头于 2019 年推出了 re:MARS（代表机器学习、自动化、机器人和太空），作为初创企业、学者、研究人员和高管们讨论这些技术最新发展的平台。它是基于一个名为 Mars 的私人邀请制活动演变而来，该活动吸引了科技精英，并由亚马逊创始人兼执行主席杰夫·贝佐斯主持。

亚马逊表示，取消 re:MARS 会议并非出于预算原因。面对销售增长放缓和黯淡的经济前景，亚马逊首席执行官安迪·贾西一直在审视公司各个方面的成本。该公司经历了有史以来规模最大的裁员，并且贾西取消了许多项目，包括亚马逊护理远程医疗计划、「宝藏卡车」巡回展示、Glow 儿童视频会议设备和 Explore 虚拟旅游服务。

亚马逊利用 re:MARS 会议展示了一些未来主义创新，如送货无人机、仓库机器人和首个家用机器人。贝佐斯还就太空殖民进行了演讲，并测试了一双巨大的遥控机械手。在去年的会议上，亚马逊展示了 Alexa 数字助手模仿已故亲属的功能。

亚马逊 Web 服务的一位发言人在一份声明中表示：「AWS 每年在世界各地举办数以百万计的活动，吸引了数以千计的客户和合作伙伴。这些活动为与客户建立联系提供了宝贵的机会。我们非常重视确保每个与会者的时间都有价值，无论是通过培养新技能、寻找将改变组织的新解决方案，还是建立能推动事业发展的新联系。我们一如既往地与客户和社区进行了咨询，决定将 re:MARS 的议题（机器学习、自动化、机器人和太空）融入到一系列已获得充分资金支持的现有 AWS 活动中。」

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