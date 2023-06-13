亚马逊正在使用生成式人工智能来总结产品评价 帮助顾客更轻松地作出购买决策

站长之家(ChinaZ.com) 6月13日消息:亚马逊正借助人工智能帮助用户找到合适的产品。这家在线零售商最近开始在其购物应用中测试一项功能，利用 AI 对部分产品的顾客留下的评论进行总结。

它提供了对顾客喜欢和不喜欢该产品的简要概述，并附有免责声明：「该摘要是通过顾客评论的文本生成的 AI 内容。」

一个儿童「魔法 Mixies」炼金术壶玩具的移动页面显示，买家在其「趣味因素、外观、价值、性能、质量、充电和泄漏」等方面给出了积极的反馈。

「然而，大多数顾客对这些方面表达了负面意见，」摘要指出。「例如，一些顾客为了一件不值得的玩具支付了 100 美元以上，而其他人则在产品的质量和充电方面遇到了问题。」

这一功能首先被亚马逊营销代理公司 Fortress Brand 的技术主管 Mark Wieczorek 发现。

亚马逊证实正在测试这一功能。该公司没有透露具体细节，包括它是如何工作的以及用于总结评论和生成文本的 AI 模型。「我们正在为我们所有的业务大力投资生成 AI，」亚马逊发言人 Lindsay Shanahan在一份声明中表示。

亚马逊长期以来一直依靠人工智能和机器学习向顾客提供定向广告和个性化推荐。但是，围绕生成 AI 和 OpenAI 的 ChatGPT 等聊天机器人的最新热潮，推动了包括亚马逊在内的公司加大对这项技术的关注。亚马逊首席执行官 Andy Jassy 在四月份表示，生成 AI 和大型语言模型有望「改变和改善几乎每一项顾客体验」。

利用 AI 总结评论对顾客来说可能很有用。亚马逊在其在线商店上有数百万种产品，单个商品可能会有成千上万条评论。该公司试图通过其一键评级系统使顾客更容易对产品进行评价，用户可以在不撰写完整评论的情况下留下反馈。最近，一些顾客开始使用聊天机器人代替他们撰写亚马逊评论。

信任一直是亚马逊面临的问题。虚假评论泛滥于该网站和其他在线商店，许多公司已经采取人工审核员和自动化工具相结合的方式来清除虚假评论。

使用人工智能来总结评论对顾客来说可能非常有用。亚马逊的在线商店上有数百万种产品，其中单个商品可能会有数千条评论。对于顾客来说，筛选和阅读大量评论可能非常耗时。通过使用 AI 生成的摘要，顾客可以更快地了解其他买家的意见和评价，从而更好地决定是否购买该产品。

然而，值得注意的是，这种 AI 生成的摘要仍然是基于评论的文本数据，并可能存在某种程度的主观性和偏见。因此，顾客在做出购买决策时，仍然需要保持辨别能力，并综合考虑各个方面的评价。

亚马逊一直在不断探索和利用人工智能技术来改善用户体验和提供更个性化的服务。通过使用 AI 来总结评论，亚马逊希望帮助顾客更轻松地获取产品信息并作出明智的购买决策。这也是亚马逊在人工智能领域持续投资和创新的一部分。

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