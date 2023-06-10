日本推出知识产权推进计划 将探讨生成式 AI 必要管理的措施

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日消息:日本政府周五在知识产权战略总部会议上推出了他们的知识产权推进计划，以解决生成式人工智能（AI）所产生的文章和图像等知识产权问题。

具体内容包括如何不侵犯著作权，以及何时可以将AI生成物视为「著作」。日本首相岸田文雄表示，为了保护知识产权同时也能发挥AI技术的作用，「将探讨必要的措施」。

生成式AI可以生成与人类创作的「著作」相似的文章和图像等内容，该计划对此表示担忧，并指出「纷争的解决可能会更加困难」。然而，该计划还认为，在一些情况下，通过运用AI「可以提高作品制作效率等」，因此需要从技术发展和著作权保护两个方面来推动讨论。

生成式AI可以解析文学作品、绘画、音乐等众多「著作」，并生成新的内容。在AI开发过程中，允许无授权地解析著作数据，但不得违反侵权法规。日本将探讨何种情况属于不恰当侵权。

日本还将探讨何种情况下，AI生成的与学习所用「著作」类似的图像等是否侵犯著作权，并将参考其他国家的情况对此进行讨论。如果AI使用者在一定程度上参与，那么何种情况可以将AI的生成物视为「著作」，日本政府将继续梳理论点。

另外，此前据日本咨询服务机构Laibo的「Job综研」的调查结果显示，76.9%的受访者认为，像「ChatGPT」一样能生成巧妙文章或图像的生成式人工智能（AI）会抢走人类工作。

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