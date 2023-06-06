日本二十多岁年轻人担忧工作被生成式 AI 抢走的人达到 81.7%

站长之家(ChinaZ.com) 6月6日消息:据日本咨询服务机构Laibo的「Job综研」的调查结果显示，76.9%的受访者认为，像「ChatGPT」一样能生成巧妙文章或图像的生成式人工智能（AI）会抢走人类工作。

目前，对生成式AI有助于工作的善意看法占多数，但年轻人越来越认为生成式AI是未来的威胁。在20多岁的年轻人中，81.7%担心工作被抢走。

调查还让生成式AI根据调查结果回答能够预测的未来情景，结果是被指出生成式AI的普及「无疑会给社会带来巨大变化」，预计将在教育、医疗、金融等更多领域被广泛使用。

目前，积极看待生成式AI的意见突出。在对其印象的多选询问中，兴趣和期待的回答最多，分别占76.4%和69.4%。担忧和恐惧的占比分别为20.7%和15.0%。

调查还显示，31.1%的受访者在工作中使用过生成式AI。其中，86.5%表示在今后的工作中会积极使用生成式AI，91.1%认为通过使用生成式AI能提高工作效率。

就生成式AI的进化而言，Job综研室长堀雅一分析称，「可以认为，在人类学习善于与之相处的同时，推进法律监管等也很重要」。这项调查于5月2日至3日在网上实施，共有956名20至59岁的男女社会人士参加。

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