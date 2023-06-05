微软确认 Bing 聊天实验性第三方浏览器支持正在推出

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日消息:微软上周确认，Bing 聊天将开始尝试为第三方浏览器提供支持。几个月前，Bing 聊天作为一项聊天机器人 AI 服务推出时，只能在 Edge 浏览器上使用。但最近在 Bing 的 Reddit 页面上出现的帖子显示，Bing 聊天已经在苹果的 Safari 和谷歌的 Chrome 浏览器中正常运行。

今天有用户在 Twitter 上询问微软的广告和网络服务负责人 Mikhail Parakhin 有关此事的时候，他证实了这一发展，并表示「我们正在进行实验，将逐步推出」。截至目前，他并未透露具体会支持哪些第三方浏览器。

为 Bing 聊天添加其他浏览器的支持将使微软获得更广泛的用户群体。根据 StatCounter 的最新数据，Edge 浏览器在使用量上排名第三，占比为 9.91%。而谷歌 Chrome 以 66.02% 的份额遥遥领先，苹果 Safari 则以 12.79% 的份额位居第二，相差甚远。

微软可能会继续将可以使用 Chrome 和 Safari 访问 Bing 聊天的用户数量保持在较低水平一段时间，以测试它们的稳定性，然后再决定是否将此支持扩展给更大的用户群体。

这并不是微软为了扩大 Bing 聊天的使用而采取的唯一重要措施。本周早些时候，微软还确认将每天聊天次数从 200 增加到 300，每个会话的聊天次数从 20 增加到 30。

此外，它还将 Bing 图像创建器在 Bing Chat 中的使用范围扩展到了精确模式和平衡模式，除了创意模式。除此之外，上周末，Bing 迎来了成立 14 周年的庆祝活动，它于 2009 年 6 月 3 日正式推出。

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